Евро-2018: сборная Украины U-19 сыграла вничью с англичанами

Сборная Украины среди 19-летних сохраняет отличные шансы на выход из группы Евро-2018. Сегодня подопечные Александра Петракова сыграли вничью с действующими чемпионами Англией. Британцы открыли счет уже на 8-й минуте, но Украина отыгралась посредством гола Супряги.

После двух туров у сборной Украины четыре очка. Впереди заключительный тур против турецкой команды, которая в эти минуты начинает поединок с Францией.

Украина U-19 - Англия U-19 - 1:1 (1:1)
Голы: Тавернье, 8 (0:1); Супряга, 39 (1:1).

Украина: Кучерук, Попов (Снурницын, 73), Бондарь, Миколенко, Конопля, Дрышлюк, Хахлев (Чех, 92), Корниленко, Цитаишвили (Ременюк, 62), Булеца, Супряга.

Англия: Балькомб, Стерлинг, Танганга, Уоттс (Кирби, 84), Чалоба, Льюис, Эмблтон, Сандерс, Тавернье, Бреретон, Хирст (Моррис, 81).

Предупреждения: Попов, 30


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