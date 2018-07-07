Кличко проведет бой с Льюисом в Киеве

Вечный чемпион мира WBC и мэр Киева Виталий Кличко осенью может вновь выйти в ринг против экс-абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса. Планируется, что мужской разговор двух джентльменов при помощи жестов состоится во время 56-го конгресса WBC, который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября 2018 года.

Это будет выставочный поединок, который состоится в рамках благотворительной аукциона. Подробности аукциона и формат боя пока что не афишируются.

Напомним, бой Леннокс Льюис – Виталий Кличко состоялся 21 июня 2003 года. Драматический поединок, позднее признанный "боем десятилетия в супертяжелом весе", был остановлен врачом из-за рассечения у Виталия. На момент остановки украинец выигрывал на картах всех трех судей со счетом 58:56. Сразу после боя Леннокс пообещал Виталию матч-реванш, но не сдержал своего слова и через несколько месяцев объявил о завершении профессиональной боксерской карьеры. И вот 15 лет спустя у Льюиса неожиданно появилась возможность выполнить свое обещание.

56-й конгресс WBC впервые в своей истории пройдет в Киеве. В столицу Украины прилетят около 700 участников конвенции из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные менеджеры и функционеры. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, на конгресс также приглашены Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, уже подтвердили свое участие Риддик Боу, Хулио Сезар Чавес и другие легендарные чемпионы.


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


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