Украинка пост-фактум получила бронзу по боулингу на Всемирных играх-2017

Дарья Ковалева поднялась на третье место после дисквалификации чемпионки.

Украинка пост-фактум получила бронзу по боулингу на Всемирных играх-2017
Дарья Ковалева
Фото: scu.org.ua

Украинка Дарья Ковалева постфактум стала бронзовым призером Всемирных игр-2017. На соревнованиях во Вроцлаве прошлого года украинка в упорной борьбе заняла четвертое место, но сейчас в официальных протоколах ее переместили на третье место в связи с допинговым скандалом чемпионки соревнований.

В допинг-пробе немки Лауры Бетнер, занявшей первое место, нашли запрещенные препараты. После окончательного подтверждения ее лишили золотой медали. Поэтому на первую позицию переместилась легендарная американка Келли Кулик, во вторую - колумбийка Клара Герреро, на третью - Дарья Ковалева.

Ее бронза стала 26-й медалью сборной Украины на Всемирных играх.

Это первый допинг-скандал в боулинге на международном уровне.

Сейчас идет еще одно расследование ВАДА о возможном употреблении допинга на Всемирных играх-2017 во Вроцлаве. Речь о тяжелой категории в кикбоксинге, где украинец Роман Головотюк стал бронзовым призером. Если факт употребления допинга будет доказан, наш кикбоксер получит серебро.

Напомним, Дарья Ковалева является единственным Заслуженным мастера спорта по боулингу в Украине и награждена орденом княгини Ольги 3 степени за победу на Всемирных играх-2013 в Колумбии.


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