Украинка пост-фактум получила бронзу по боулингу на Всемирных играх-2017
Дарья Ковалева поднялась на третье место после дисквалификации чемпионки.
Украинка Дарья Ковалева постфактум стала бронзовым призером Всемирных игр-2017. На соревнованиях во Вроцлаве прошлого года украинка в упорной борьбе заняла четвертое место, но сейчас в официальных протоколах ее переместили на третье место в связи с допинговым скандалом чемпионки соревнований.
В допинг-пробе немки Лауры Бетнер, занявшей первое место, нашли запрещенные препараты. После окончательного подтверждения ее лишили золотой медали. Поэтому на первую позицию переместилась легендарная американка Келли Кулик, во вторую - колумбийка Клара Герреро, на третью - Дарья Ковалева.
Ее бронза стала 26-й медалью сборной Украины на Всемирных играх.
Это первый допинг-скандал в боулинге на международном уровне.
Сейчас идет еще одно расследование ВАДА о возможном употреблении допинга на Всемирных играх-2017 во Вроцлаве. Речь о тяжелой категории в кикбоксинге, где украинец Роман Головотюк стал бронзовым призером. Если факт употребления допинга будет доказан, наш кикбоксер получит серебро.
Напомним, Дарья Ковалева является единственным Заслуженным мастера спорта по боулингу в Украине и награждена орденом княгини Ольги 3 степени за победу на Всемирных играх-2013 в Колумбии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
05.07.2018 14:01