Игроки Баварии провели первую тренировку с Ковачем

После двух дней в тренировочном центре "баварцы" наконец-то надели бутсы и вышли на поле, сообщает клубная пресс-служба.

Помимо Вагнера в тренировке приняли участие Франк Рибери, Хави Мартинес, Арьен Роббен, Рафинья, Хуан Бернат, Кингсли Коман, Ренату Саншеш, Кристиан Фрюхтль, Свен Ульрайх, а также некоторые молодые таланты. И тем не менее большинство объективов более чем 50 камер были направлены только на одного человека - на нового тренера "Баварии" Нико Ковача.

В чёрных кроссовках и белой кепке 46-летний тренер сначала позировал вместе со своим братом и по совместительству помощником тренера Робертом, а затем после короткого разговора перед разогревом заключил в объятья свою новую команду. После нескольких кругов вокруг поля, силовых упражнений и растяжки игроки наконец-то получили мяч. И тут всем стало ясно, что за время летнего перерыва мюнхенцы и не думали терять форму.

Ковач очень внимательно за всем наблюдал и при этом много разговаривал с игроками. Увиденное ему явно понравилось, потому что закончил хорват полуторачасовую тренировку с широкой улыбкой.




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