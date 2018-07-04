Мина: мы сделали больше, чем англичане

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина прокомментировал итог матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором его команда уступила Англии в серии пенальти.

"Я благодарю Бога, потому что он позволил мне забить такой важный гол для моей страны, - приводят слова Йерри испанские источники. - Дальше был колоссальный удар. Мы не заслужили поражение, мы сделали больше, чем англичане, и жаль, что мы не решили исход матча до серии пенальти".

Напомним, что выступающий за "Барселону" Мина дал своей сборной шанс побороться за победу, забив гол на третьей добавленной минуте матча и переведя игру в дополнительное время.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/8 финала.

Колумбия - Англия 1:1 (0:0), по пенальти 3:4

Голы: Кейн Г., 57 (пенальти) (0:1); Мина, 90 (1:1)


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