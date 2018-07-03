Бразилия стала самой результативной сборной в истории чемпионатов мира

Отметим, что бразильцы на ЧМ-2018 могут только увеличить свой гандикап от команды Германии, т.к. подопечные Йоахима Лёва уже покинули Мундиаль, в то время, как сборную Бразилии ожидает четвертьфинальный поединок с бельгийцами, который состоится 6 июля в Казани.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.