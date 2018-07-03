Бразилия стала самой результативной сборной в истории чемпионатов мира

Гол Неймара в ворота мексиканцев стал 227-м для пентакампеонов

На Чемпионате мира-2018 в матче 1/8 финала сборная Бразилии встречалась с командой Мексики и уверенно победила 2:0.

Первый гол бразильцев, забитый их лидером Неймаром на 51-й минуте стал для пентакампеонов 227-м на чемпионатах мира.

По этому показателю сборная Бразилии обошла 4-кратных чемпионов мира – немцев (226) и стала самой результативной командой в истории турнира, пишет Gracenote Live.

Neymar's goal was the 227th for Brazil at the WC, surpassing Germany (226) as top scoring team all-time #BRA — Gracenote Live (@GracenoteLive) 2 июля 2018 г.