Бразилия стала самой результативной сборной в истории чемпионатов мира

Гол Неймара в ворота мексиканцев стал 227-м для пентакампеонов

Бразилия стала самой результативной сборной в истории чемпионатов мира
Сборная Бразилии

На Чемпионате мира-2018 в матче 1/8 финала сборная Бразилии встречалась с командой Мексики и уверенно победила 2:0.

Первый гол бразильцев, забитый их лидером Неймаром на 51-й минуте стал для пентакампеонов 227-м на чемпионатах мира.

По этому показателю сборная Бразилии обошла 4-кратных чемпионов мира – немцев (226) и стала самой результативной командой в истории турнира, пишет Gracenote Live.

Neymar's goal was the 227th for Brazil at the WC, surpassing Germany (226) as top scoring team all-time #BRA

— Gracenote Live (@GracenoteLive) 2 июля 2018 г.

Отметим, что бразильцы на ЧМ-2018 могут только увеличить свой гандикап от команды Германии, т.к. подопечные Йоахима Лёва уже покинули Мундиаль, в то время, как сборную Бразилии ожидает четвертьфинальный поединок с бельгийцами, который состоится 6 июля в Казани.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новинский сменит Климова на посту президента ФК "Черноморец". ФутболНовинский сменит Климова на посту президента ФК "Черноморец". Футбол
Каменская "Сталь" переименовалась в "Феникс" (Буча). ФутболКаменская "Сталь" переименовалась в "Феникс" (Буча). Футбол
ЧМ 2018: Хорватия оставила Исландию за бортом плей-оффЧМ 2018: Хорватия оставила Исландию за бортом плей-офф
ЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. ФутболЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. Футбол
ЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити РоналдуЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити Роналду
Блок рекламы


Похожие новости
В отборочном матче Чемпионата мира-2019 по баскетболу произошла массовая драка командВ отборочном матче Чемпионата мира-2019 по баскетболу произошла массовая драка команд
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
Испания снова стала жертвой проклятия хозяев мундиаляИспания снова стала жертвой проклятия хозяев мундиаля
Иранец не сыграл на чемпионате мира из-за посещения туалетаИранец не сыграл на чемпионате мира из-за посещения туалета
Экс-игрок сборной Словакии покончил с жизнью. ФутболЭкс-игрок сборной Словакии покончил с жизнью. Футбол
Немецкий футбольный союз оставил Лёва во главе сборнойНемецкий футбольный союз оставил Лёва во главе сборной
Маскерано объявил об уходе из сборной АргентиныМаскерано объявил об уходе из сборной Аргентины
На ЧМ-2018 был забит исторический 2500-й гол в истории чемпионатов мира. Футбол
Тренер сборной Южной Кореи: В игре с Германией попали в самую точкуТренер сборной Южной Кореи: В игре с Германией попали в самую точку
23-летний форвард сборной Ирана завершил международную карьеру23-летний форвард сборной Ирана завершил международную карьеру
Последние новости
Подгружаем последние новости