НХЛ: Таварес стал игроком Торонто

Джон Таварес в воскресенье согласовал семилетний контракт с "Торонто Мэйпл Лифс". Среднегодовая зарплата форварда составит $11 млн, сообщает официальный сайт НХЛ.

27-летний центральный нападающий, бывший капитаном "Нью-Йорк Айлендерс" с сезона 2013-14, был выбран "Нью-Йорком" под первым номером драфта-2009. Он вырос в Миссиссоге (Онтарио) и был болельщиком "Мэйпл Лифс".

"Последние шесть дней сложились так, как я этого не ожидал, - написал Таварес в твиттере. - Мне надо было принять самое сложное решение в жизни: остаться в месте, где прошла вся моя карьера, или воспользоваться шансом, который, на мой взгляд, станет особенным для меня и моей семьи".

"Мэйпл Лифс" были одной из шести команд, с которой Таварес на минувшей неделе разговаривал в Лос-Анджелесе. Также ими были "Айлендерс", "Сан-Хосе Шаркс", "Бостон Брюинз", "Даллас Старз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Максимальный срок действия контракта, который могли предложить Таваресу, составлял семь лет. "Айлендерс" предлагали форварду контракт на восемь лет.

Таварес забивал не менее 24 голов в каждом сезоне и набрал 22 (11+11) очка в 24 матчах плей-офф. За те девять сезонов, которые Таварес провел в "Нью-Йорке", команда трижды выходила в розыгрыш Кубка Стэнли, но ни разу после 2016 года. Тогда Таварес забросил решающую шайбу во втором овертайме шестого матча первого раунда плей-офф против "Флорида Пэнтерз" и принес "Айлендерс" первую победу в кубковой серии после 1993 года.


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