Хьюстон заплатит Крису Полу 160 миллионов долларов
Защитник Крис Пол договорился о новом контракте с "Рокитс", уверяет журналист ESPN Эдриан Войнаровский, о чем он поспешил сообщить в своем твиттере.
По информации источника, по новому трудовому соглашению 33-летний ветеран получит максимальную возможную зарплату - 160 миллионов долларов за четыре года, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в НБА. В "Хьюстоне" пока никак не комментируют эту информацию.
All-Star Chris Paul will sign a four-year, $160M max contract to stay with the Houston Rockets, league sources tell ESPN.
Ранее сообщалось, что самый ценный игрок финальных серий плей-офф НБА последних двух сезонов нападающий Кевин Дюрант договорился о подписании нового контракта с "Голден Стэйт Уорриорз". Срок соглашения - один сезон.
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