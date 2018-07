Хьюстон заплатит Крису Полу 160 миллионов долларов

Защитник Крис Пол договорился о новом контракте с "Рокитс", уверяет журналист ESPN Эдриан Войнаровский, о чем он поспешил сообщить в своем твиттере .

По информации источника, по новому трудовому соглашению 33-летний ветеран получит максимальную возможную зарплату - 160 миллионов долларов за четыре года, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в НБА . В "Хьюстоне" пока никак не комментируют эту информацию.

All-Star Chris Paul will sign a four-year, $160M max contract to stay with the Houston Rockets, league sources tell ESPN.