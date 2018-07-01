Хьюстон заплатит Крису Полу 160 миллионов долларов

Защитник Крис Пол договорился о новом контракте с "Рокитс", уверяет журналист ESPN Эдриан Войнаровский, о чем он поспешил сообщить в своем твиттере.

По информации источника, по новому трудовому соглашению 33-летний ветеран получит максимальную возможную зарплату - 160 миллионов долларов за четыре года, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в НБА. В "Хьюстоне" пока никак не комментируют эту информацию.

All-Star Chris Paul will sign a four-year, $160M max contract to stay with the Houston Rockets, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2018

Ранее сообщалось, что самый ценный игрок финальных серий плей-офф НБА последних двух сезонов нападающий Кевин Дюрант договорился о подписании нового контракта с "Голден Стэйт Уорриорз". Срок соглашения - один сезон.




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