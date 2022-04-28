"Шахтер" получил неожиданное усиление из теоробороны

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко вернулся в расположение своего клуба.

Об этом сообщается в Instagram "горняков", информирует Апостроф .

Пресс-служба "Шахтера" опубликовала в соцсети фото из турецкой Анталии с тренировки команды, участие в которой принял и Корниенко.

Виктор с начала войны, развязанной Россией , активно помогал украинской армии и пострадавшим от агрессии РФ . Также он вступил в ряды территориальной обороны своего родного села в Полтавской области.

В нынешнем сезоне Корниенко сыграл за "Шахтер" 13 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2025 года.