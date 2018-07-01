Рейтинг WTA: Свитолина и Цуренко сохранили свои позиции

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой пятую строчку в рейтинге WTA, а другая украинка Леся Цуренко осталась на 34-м месте. У Катерины Козловой 67-я строчка (о), а вот Катерины Бондаренко поднялась сразу на десять пунктов и теперь 79-я!

В первой десятке рейтинга произошли два изменения. Так, чешка Петра Квитова сместила с седьмой на восьмую строчку свою соотечественницу Каролину Плишкову, а немка Ангелика Кербер выбила из десятки американку Мэдисон Киз.

Топ-10 рейтинга WTA от 2 июля:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7871 очко,
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6910,
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550,
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463,
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5250,
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4960,
7 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610,
8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4315,
9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971,
10 (11). Ангелика Кербер (Германия) — 3545.


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