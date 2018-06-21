Сами Хедира: порой играли как школьники

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Германии Сами Хедира поделился своим мнением относительно неудачного дебюта Бундестим на ЧМ-2018.

"В первом матче (с Мексикой - прим.) мы порой играли как школьники и позволяли сопернику делать все, что они хотели. После этого мы все проанализировали. Нам нужно, прежде всего, подготовиться лучше ментально, разложить в голове все по полочкам. Это касается всей команды - и обороны, и полузащиты, и нападения", - приводят слова Хедиры информационные агентства.

Ранее за два дня до важнейшего матча Бундестим против сборной Швеции, который состоится в субботу в Сочи, напомним, Томас Мюллер призвал товарищей по команде продемонстрировать сплоченность.




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