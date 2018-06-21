Кличко: Льюис обещал мне реванш, но его отговорила мама

"Вечный" чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко, ставший первым украинцем в Зале славы бокса, рассказал, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис обещал ему бой-реванш после их встречи на ринге.

По словам Кличко, бой так и не состоялся из-за того, что в дело вмешалась мама Льюиса. "После того боя Льюис пообещал, что будет рематч. Я очень рад, что мне посчастливилось драться с великим чемпионом, кем и был Льюис. Я показал свой уровень, я считаю, что победил его, но судьи остановили бой. Тогда после боя Льюис сказал мне, чтобы я не беспокоился, что мы снова встретимся на ринге, - цитирует Виталия "Чемпионат" со ссылкой на Ring Tv. - Тогда Леннокс пригласил меня в свой офис в Лондоне, чтобы подписать контракт на следующий бой. Он сказал мне, чтобы я не приводил с собой юристов и промоутеров, чтобы мы сами решили все вопросы. Я приехал в его офис и был удивлен, увидев там его маму. Мы обсуждали бой в течение двух часов, его мама не сказала ни слова. Но она пристально изучала меня, сразу было видно, что она мудрая женщина. Затем я уехал, потом мне позвонил Леннокс и извинился, сказав, что боя не будет. Его маме я не понравился, она отговорила его от боя со мной. Конечно, я был немного расстроен, но все равно благодарен Льюису, что у меня был шанс боксировать с лучшим соперником в моей карьере".