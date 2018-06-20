Определился соперник ФК "Мариуполь" по квалификации Лиги Европы
Соперником "Мариуполя" будет стокгольмский "Юргорден"
В швейцарском Сьоне в Штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы.
По итогам проведенной жеребьевки соперником ФК "Мариуполь" стал шведский клуб "Юргорден", который в прошедшем национальном чемпионате занял третье место.
Первый матч будет сыгран 26 июля в Стокгольме, а ответная игра - 2 августа на поле "Мариуполя".
Отметим, кроме команды Александра Бабича в следующем розыгрыше Лиги Европы Украину будут представлять луганская "Заря", которая начнет борьбу с 3-го раунда квалификации и полтавская "Ворскла" (стартует с группового этапа).
Также в Лиге Чемпионов выступят киевское "Динамо" (стартует с квалификации) и донецкий "Шахтер", который напрямую квалифицировался в групповой этап.
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Спорт
20.06.2018 15:25