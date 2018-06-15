Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира

"Манчестер Юнайтед" остался во главе списка

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира
Фото: Спорт-Экспресс

Forbes опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира, в котором первую строчку второй год подряд занял "Манчестер Юнайтед".

Стоимость 19-кратных чемпионов Англии оценивается в 4,12 млрд долл. - за год она выросла на 12%.

"Манкунианцы" лишь на 40 и 60 млн долл. обошли, соответственно, мадридский "Реал" и "Барселону", занявших второе и третье место в рейтинге.

Примечательно, что наибольшее представительство в топ-10 за клубами Английской Премьер-Лиги. Сразу 6 представителей чемпионата Англии - "МЮ", "Манчестер Сити", лондонские "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", а также "Ливерпуль" - расположились в первой десятке.

Два клуба представляют Испанию ("Реал" и "Барселона"), еще по одному - из Германии (мюнхенская "Бавария") и Италии (туринский "Ювентус").

По второй десятке картина несколько иная - четыре клуба представляют Италию, по два клуба - Англию и Германию и по одному - Францию и Испанию.

Клуб (страна) Стоимость (млрд. долл.)

  1. Манчестер Юнайтед (Англия) 4,12
  2. Реал (Испания) 4,08
  3. Барселона (Испания) 4,06
  4. Бавария (Германия) 3,06
  5. Манчестер Сити (Англия) 2,47
  6. Арсенал (Англия) 2,23
  7. Челси (Англия) 2,06
  8. Ливерпуль (Англия) 1,94
  9. Ювентус (Италия) 1,47
  10. Тоттенхэм (Англия) 1,23
  11. ПСЖ (Франция) 971
  12. Боруссия (Дортмунд, Германия) 901
  13. Атлетико (Испания) 848
  14. Вест Хэм (Англия) 754
  15. Шальке-04 (Германия) 707
  16. Рома (Италия) 618
  17. Милан (Италия) 612
  18. Интер (Италия) 606
  19. Лестер (Англия) 500
  20. Наполи (Италия) 471

Что касается рейтинга футбольных клубов среди всех видов спорта, то "МЮ", "Реал" и "Барселона" занимают места со 2-го по 4-е.

Лидером идет бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янкис".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Официально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвалсяОфициально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвался
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
Максим Малышев: Шахтер показал свой уровеньМаксим Малышев: Шахтер показал свой уровень
Феттель выиграл квалификацию Гран-при КанадыФеттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Команда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистовКоманда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистов
Блок рекламы


Похожие новости
Патриарх Филарет назвал футбольных фанатов "рабами греха"Патриарх Филарет назвал футбольных фанатов "рабами греха"
Василий Ломаченко - лидер рейтинга Р4Р по версии ESPNВасилий Ломаченко - лидер рейтинга Р4Р по версии ESPN
Сергей Ребров: Не считаю, что Англия готова выиграть чемпионат мира. ФутболСергей Ребров: Не считаю, что Англия готова выиграть чемпионат мира. Футбол
В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. ФутболВ 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мираForbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира
Мирабелли: Без Милана Лига Европы потеряет часть своего очарованияМирабелли: Без Милана Лига Европы потеряет часть своего очарования
Чемпионат мира: Украина - в четвертьфинале!Чемпионат мира: Украина - в четвертьфинале!
Феттель предупреждает: чемпионат мира по футболу тоже может быть скучнымФеттель предупреждает: чемпионат мира по футболу тоже может быть скучным
Французы получат по 300 тысяч евро за титул чемпиона мира. ФутболФранцузы получат по 300 тысяч евро за титул чемпиона мира. Футбол
Рейтинг WTA: Свитолина теряет одну позициюРейтинг WTA: Свитолина теряет одну позицию
Последние новости
Подгружаем последние новости