Сборная Украины проведет два контрольных матча перед чемпионатом мира
Перед чемпионатом мира в Дивизионе IB, который с 22 по 28 апреля пройдет в литовском Каунасе, национальная сборная Украины сыграет два контрольных поединка. Обе встречи пройдут в столице Венгрии Будапеште. 16 апреля "сине-желтые" встретятся с командой Польши, а 18 числа – со сборной Венгрии.
Отметим, что оба будущих соперника сборной Украины представляют Дивизион IA чемпионата мира. Напомним, что в Каунасе соперниками украинской команды станут сборные Японии, Литвы, Румынии, Эстонии и Хорватии.
Также отметим, что накануне сборная Украины провела первую тренировку. Учебно-тренировочный сбор начали 25 хоккеистов. Еще несколько игроков присоединятся к команде позже. В частности, 6 апреля в лагерь сборной прибудут лидеры атаки румынского клуба "Прогым" Никита Буценко и Дмитрий Нименко. А после окончания финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси – форвард Андрей Михнов. Также имеется договоренность о приезде в команду защитника клуба "Летбридж Харрикейнз" Игоря Мережко, который на данный момент выступает в плей-офф WHL.
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