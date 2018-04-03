Европейское золото - в украинские закрома!

Украинка Анна Музычук завоевала звание чемпионки Европы по блицу.

Третье место первого номера украинских женских шахмат вице-чемпионки мира Анны Музычук на континентальном чемпионате по быстрым шахматам отечественные шахматные болельщики восприняли с некоторой долей разочарования.

Воскресенье. Тбилиси. Анна МУЗЫЧУК и Элизабет ПЕЦ. Фото: europechess.org

Похоже, и Анна разозлилась на саму себя за относительную субботнюю неудачу и на воскресный блиц вышла предельно отмобилизованной.

В первых пяти турах на счету Ани - пять уверенных побед, причем три из них черными! Особенно отмечу успех в партии против новоиспеченной чемпионки Европы по рапиду немки Элизабет Пец в 3-м туре черными! Как результат - единоличное лидерство. Затем - две подряд ничьи с россиянками Александрой Горячкиной и Валентиной Гуниной. В 8-м туре украинская шахматистка заимела большое материальное преимущество (три пешки) в партии против грузинки Мери Арабидзе и уверенно его реализовала.

В 9-м туре Музычук переиграла экс-чемпионку мира в классических шахматах болгарку, выступающую под флагом Европейского шахматного союза Антоанету Стефанову (напомню, что Болгарию в сентябре 2016 года исключили из Европейского шахматного союза, камнем преткновения стала деятельность болгарина Сильвио Данаилова на посту президента ЕШС в 2011-2014 годах), уверенно реализовав не столь весомое, как в предыдущей партии материальное преимущество в ладейном эндшпиле.

Далее последовала ничья с позиции силы в партии против россиянки Анастасии Боднарук. А затем украинка поставила элегантную матовую ловушку для короля грузинки Сопико Хухашвили. В предпоследнем туре Аня разошлась миром с подругой по сборной Украины Юлией Осьмак и практически обеспечила себе чемпионство. Официально нашу шахматистку можно было поздравлять после того, как в заключительном туре единственная ее соперница Пец согласилась на ничью в партии против Осьмак. После этого Аня позволила себе расслабиться и уступила воспитаннице Ноны Гаприндашвили, представительнице Испании Ане Матнадзе (уроженке грузинского Телави, постоянно живущей в Барселоне с 2006 года). Однако это уже не имело особого значения.

Музычук - единственная из участниц чемпионата, набравшая в 13-ти турах двузначное число очков. Честно говоря, по ходу турнира у меня не возникало сомнений в том, кто станет чемпионкой. Думаю, я в этом не оригинален. Что называется, победа за явным преимуществом! Результатом этого триумфа стали плюс 14,2 единицы в блиц-рейтинге и 3-я строчка в мире (Аня поднялась с 5-го места). Впереди - грузинка Нана Дзагнидзе и экс-украинка, а ныне россиянка Екатерина Лагно.

Прекрасно выступила в блице и киевлянка Осьмак! Накануне в рапиде у нее не все получалось, но мы отмечали ее исключительную боевитость (ни одной ничьей!). До поры, до времени без ничьих обходилась Юля и в блице. Лишь в двух последних партиях она вынужденно пошла на компромисс (против будущей чемпионки Европы по блицу Музычук и чемпионки Европы по рапиду Пец). У Юли, как и накануне в рапиде, снова был неудачный старт. В первых трех турах набрано лишь одно очко, в первых пяти - два. Однако с 6-го по 11-й туры киевлянка одержала шесть побед кряду, в том числе над россиянкой Дарьей Войт и полькой Моникой Соцко.

В итоге, Осьмак финишировала 6-й, имея всего лишь 37-й стартовый рейтинг среди участниц чемпионата. Чем не успех! Анна Ушенина и Инна Гапоненко набрали одинаковое количество очков и заняли места в третьем десятке. Ушенина отлично начала соревнования, одержав три победы на старте - над экс-чемпионкой мира по классическим шахматам легендарной Ноной Терентьевной Гаприндашвили, а также сильными россиянками Александрой Мальцевской и Ольгой Гирей. Однако затем движение Ушениной замедлилось. В итоге, она потерпела целых четыре поражения по ходу турнира и не смогла составить конкуренцию лидерам.

Гапоненко же играла крайне нестабильно, наладив игру лишь после восьми туров: с 9-го по 13-й туры Инна одержала четыре победы подряд. Однако закончить чемпионат на мажорной ноте ей не удалось: в последнем туре наша соотечественница проиграла россиянке Гуниной.

Призерами в блице стали Пец и Соцко (отмечу, что их обеих - ближайших своих конкуренток - Музычук уверенно переиграла в очных партиях). Пец в Тбилиси вообще продемонстрировала очень зрелую игру . Думаю, в ближайшее время от Элизабет можно ожидать прогресса и в классических шахматах. Польская же шахматистка проявила себя отличным блицором, добавив к своему блиц-рейтингу по итогам тбилисского чемпионата 58 единиц. Моника проиграла лишь две партии в блице. И обе - нашим соотечественницам Музычук и Осьмак.

Отдельно отмечу Нону Гаприндашвили. 76-летняя легенда (да простит мне Нона Терентьевна упоминание о ее возрасте) мировых шахмат по-прежнему в строю. 5-я чемпионка мира (владела титулом с 1962 по 1978 годы!), первый в мире международный гроссмейстер среди женщин (звание присвоено в 1976 году) и первая женщина, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин (в 1978 году), многолетний президент Национального олимпийского комитета Грузии живет активной жизнью действующей шахматистки. Гаприндашвили одержала в блице пять побед, потерпев всего на одно поражение больше. На церемонии закрытия чемпионата теплые слова сказал в адрес шахматной легенды президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили. Гаприндашвили была удостоена специального приза от ЕШС.

Еще одной особенностью церемонии закрытия чемпионата стало то, что украинский гимн в честь победы Музычук звучал со словами (а гимн в честь победы Пец в рапиде - без слов). Если же суммировать количество очков, набранное шахматистками в рапиде и блице, то абсолютной чемпионкой Тбилиси-2018 можно назвать Анну Музычук. Так держать, Аня!

Алексей РЫЖКОВ, Спорт-Экспресс в Украине

ТБИЛИСИ. Чемпионат Европы. Блиц. Женщины. 77 участниц. Швейцарская система. 13 туров. 1. А. МУЗЫЧУК (Украина) - 10. 2. Пец (Германия). 3. Соцко (Польша). 4. Матнадзе (Испания) - 9,5. 5. Стефанова (ЕШС). 6. ОСЬМАК (Украина). 7. Чархалашвили (Грузия) - 9… 21. УШЕНИНА… 27. ГАПОНЕНКО (обе - Украина) - 7,5.