Украинский тяжелоатлет Пелешенко отстранён по подозрению в приёме допинга

Александр Пелешенко временно отстранён от участия в соревнованиях по подозрению в нарушении антидопинговых правил

Украинский тяжелоатлет Пелешенко отстранён по подозрению в приёме допинга
Александр Пелешенко

Двукратный чемпион Европы в Фёрде-2016 и Сплите-2017 украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко, выступающий в весовой категории до 85 кг, временно отстранён от участия в соревнованиях по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международной федерации тяжёлой атлетики.

В допинг-пробе 24-летнего уроженца Луганской области обнаружено мочегонное средство хлорталидон. Подобные диуретики могут использоваться для удаления лишней жидкости из организма с целью придания рельефности мышцам.

Пелешенко в 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Александр Пелешенко остановился в шаге от медали, заняв четвертое место.

Стоит добавить, что IWF также временно отстранила армянскую тяжелоатлетку Соню Погосян, в 2017 году завоевавшую бронзу чемпионата Европы. В допинг-пробе спортсменки было обнаружено вещество пралморелин из группы S2 (пептидные гормоны и подобные вещества).


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