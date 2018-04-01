Хунтелар тянет Аякс в зону Лиги чемпионов

Драмой для хозяев завершился поединок "Гронингена" и "Аякса". За минуту до конца основного времени гости, оставшись перед этим в меньшинстве после удаления Велтмана, сумели провести разящую атаку и вырвать волевую победу - 2:1. Клас-Яну Хунтелару ассистировал Джастин Клюйверт, который в середине второго тайма сравнял счет. "Гронинген" повел в счете на 14-й минуте после точного удара ван Верта, а еще через десять минут могли увеличить свое преимущество, но Махи не реализовал пенальти. За такое расточительство хозяева были наказаны после перерыва.

"Аякс" продолжает идти в победной конве с четверкой лидеров, опережая АЗ на пять очков в борьбе за зону Лиги чемпионов. Сократить семиочковое отставание от лидирующего ПСВ за пять матчей до финиша кажется маловероятным.

2017-18, Чемпионат Нидерландов

Игровой день : 2018-04-01

"Венло" - "Твенте" 0:0 (0:0)

"Хераклес" - "Херенвен" 1:2 (0:2)

"Гронинген" - "Аякс" 1:2 (1:0)

"Фейеноорд" - "Эксельсиор" 5:0 (3:0)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Сборная Бразилии обыграла Германию (ВИДЕО)  Сборная Бразилии обыграла Германию (ВИДЕО)  
Музей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назадМузей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назад
Чемпионат Украины: Коронация переносится в Дружковку (ВИДЕО)  Чемпионат Украины: Коронация переносится в Дружковку (ВИДЕО)  
В среду Донбасс может стать чемпионом Украины по хоккеюВ среду Донбасс может стать чемпионом Украины по хоккею
Наингголан лишен прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. ФутболНаингголан лишен прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Гент обыгрывает Андерлехт в борьбе за Лигу чемпионовГент обыгрывает Андерлехт в борьбе за Лигу чемпионов
"ПСЖ" выиграл Кубок лиги"ПСЖ" выиграл Кубок лиги
Гаттузо: Милану больше нельзя ошибаться в борьбе за зону ЛЧГаттузо: Милану больше нельзя ошибаться в борьбе за зону ЛЧ
Швейцарец Гримм стал единственным кандидатом на пост главы украинской премьер-лиги. ФутболШвейцарец Гримм стал единственным кандидатом на пост главы украинской премьер-лиги. Футбол
Клуб Английской Премьер-Лиги – на грани банкротстваКлуб Английской Премьер-Лиги – на грани банкротства
Карлос: Надеюсь, Реал снова выиграет Лигу чемпионовКарлос: Надеюсь, Реал снова выиграет Лигу чемпионов
Куман: Джастину Клюйверту лучше остаться в Аяксе. ФутболКуман: Джастину Клюйверту лучше остаться в Аяксе. Футбол
Для Паулу Фонсеки было важно поднять престиж Украины в Лиге чемпионов. ФутболДля Паулу Фонсеки было важно поднять престиж Украины в Лиге чемпионов. Футбол
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов. ФутболСостоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов. Футбол
Хайнкес: в Лиге чемпионов нужно всегда показывать лучшую игру. ФутболХайнкес: в Лиге чемпионов нужно всегда показывать лучшую игру. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости