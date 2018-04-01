Хунтелар тянет Аякс в зону Лиги чемпионов
Драмой для хозяев завершился поединок "Гронингена" и "Аякса". За минуту до конца основного времени гости, оставшись перед этим в меньшинстве после удаления Велтмана, сумели провести разящую атаку и вырвать волевую победу - 2:1. Клас-Яну Хунтелару ассистировал Джастин Клюйверт, который в середине второго тайма сравнял счет. "Гронинген" повел в счете на 14-й минуте после точного удара ван Верта, а еще через десять минут могли увеличить свое преимущество, но Махи не реализовал пенальти. За такое расточительство хозяева были наказаны после перерыва.
"Аякс" продолжает идти в победной конве с четверкой лидеров, опережая АЗ на пять очков в борьбе за зону Лиги чемпионов. Сократить семиочковое отставание от лидирующего ПСВ за пять матчей до финиша кажется маловероятным.
2017-18, Чемпионат Нидерландов
Игровой день : 2018-04-01
"Венло" - "Твенте" 0:0 (0:0)
"Хераклес" - "Херенвен" 1:2 (0:2)
"Гронинген" - "Аякс" 1:2 (1:0)
"Фейеноорд" - "Эксельсиор" 5:0 (3:0)
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01.04.2018 20:09