Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отложил переговоры по новому контракту с "горожанами", сообщает английская пресса.

Ожидается, что переговоры начнутся в конце сезона. Гвардиола традиционно ждет, пока не начнется последний год его контракта, чтобы начать обсуждение нового соглашения.

Испанский специалист продолжает придерживаться этой тактики, несмотря на личные встречи с владельцем клуба Мансуром и председателем правления Халдуном аль Мубараком в Абу-Даби.

"Мое будущее здесь в следующем сезоне, - ответил Гвардиола на вопрос о ближайших планах. - Приятно быть близко знакомым с владельцем клуба, шейхом Мансуром, и всегда приятно видеть Халдуна".