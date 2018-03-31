Гвардиола отложил переговоры по новому контракту
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отложил переговоры по новому контракту с "горожанами", сообщает английская пресса.
Ожидается, что переговоры начнутся в конце сезона. Гвардиола традиционно ждет, пока не начнется последний год его контракта, чтобы начать обсуждение нового соглашения.
Испанский специалист продолжает придерживаться этой тактики, несмотря на личные встречи с владельцем клуба Мансуром и председателем правления Халдуном аль Мубараком в Абу-Даби.
"Мое будущее здесь в следующем сезоне, - ответил Гвардиола на вопрос о ближайших планах. - Приятно быть близко знакомым с владельцем клуба, шейхом Мансуром, и всегда приятно видеть Халдуна".
Pep Guardiola feared being sacked after Manchester City's title failure last season— Indy Football (@IndyFootball)
https://t.co/Kv5cNrV7A1 pic.twitter.com/XB1Zn0vSuJ 31 марта 2018 г.
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31.03.2018 11:46