НБА: ЛеБрон Джеймс побил рекорд Майкла Джордана

Главным событием сегодняшнего дня в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации стала очередная результативная игра ЛеБрона Джеймса. В матче против "Нью-Орлеана" лидер "Кливленда" принес своей команде 27 очков. Это означает, что ЛеБрон Джеймс продлил свою серию матчей, в которых ему удавалось набрать 10 и более очков, до 867-ми. И это новый рекорд НБА!

Последний случай, когда ЛеБрон записал на свой счет меньше десяти очков за игру, был зафиксирован 5 января 2007 года. Тогда он отметился лишь восьмью очками в матче против "Милуоки". С тех пор ЛеБрон Джеймс трижды становился чемпионом НБА и стал одним из лучших баскетболистов в истории.

Добавим, что результативная серия Майкла Джордана началась 25 марта 1986 года и завершилась 26 декабря 2001.

Самые продолжительные серии матчей, в которых игроки набирали 10 и более очков

867 - ЛеБрон Джеймс
866 - Майкл Джордан
787 - Карим Абдул-Джаббар
575 - Карл Мэлоун


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