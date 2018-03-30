Бельерин: Стал веганом в начале сезона и чувствую себя намного лучше

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал, как ему помогла веганская диета.

«Я был веганом с начала этого сезона. Поначалу я хотел питаться так пару недель, чтобы вывести токсины из своего тела. Но я так здорово себя почувствовал, что питаюсь таким образом уже шесть месяцев! Мне важнее всего два аспекта – состояние тела после игры и скорость восстановления.

У меня всегда были небольшие проблемы с лодыжками. После сложных матчей они опухали. Сейчас мне даже не нужно их перевязывать. Это не производит особых изменений в вашем теле, но я крепко убеждён, что то, что мы едим, не только влияет на нас, но и на саму планету. Я по утрам полон энергии, а ведь раньше был человеком, который просыпал пять будильников, прежде чем встать с постели.

Мои партнеры по команде – Начо Монреаль и даже Лоран Косельни — всегда спрашивают: «А где мясо? Ты его сегодня не ешь?». Они всегда стараются подсунуть мне мясо и всё такое – шутки ради. Это хорошо. Другие люди могут увидеть, что можно быть спортсменом и питаться таким образом. Возможно, это их вдохновит», — цитирует защитника Goal.