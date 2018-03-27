Сборная Украины: С мировой в марте еще не начинали

Сборная Украины 10-й раз провела первый матч года в марте.
 
При этом в отличие от предыдущих лет, когда в общей сложности наши 4 встречи выиграли и 5 проиграли, впервые сыграла вничью.
Фото Сборная Украины: С мировой в марте еще не начинали
Фото Павла КУБАНОВА, "СЭ" в Украине"
 
К слову, с мировой украинцы стартовали уже в 10-й раз.
 
Ранее в 7 случаях победитель не был выявлен в феврале и в 2-х - в апреле.
 
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине
 
ПЕРВЫЕ МАТЧИ ГОДА  СБОРНОЙ УКРАИНЫ В МАРТЕ
 
Дата Ранг Город Соперник Счет Тренер
 
15.03.1994 ТМ Хайфа ИЗРАИЛЬ 0:1 Олег БАЗИЛЕВИЧ
 
25.03.1995 ЧЕ Загреб ХОРВАТИЯ 0:4 Анатолий КОНЬКОВ
 
23.03.1997 ТМ Киев МОЛДАВИЯ 1:0 Йожеф САБО
 
20.03.1999 ТМ Тбилиси ГРУЗИЯ 1:0 Йожеф САБО
 
21.03.2002 ТМ Осака ЯПОНИЯ 0:1 Леонид БУРЯК
 
05.03.2014 ТМ Ларнака США 2:0 Михаил ФОМЕНКО
 
27.03.2015 ЧЕ Севилья ИСПАНИЯ 0:1 Михаил ФОМЕНКО
 
24.03.2016 ТМ Одесса КИПР 1:0 Михаил ФОМЕНКО
 
24.03.2017 ЧМ Загреб ХОРВАТИЯ 0:1 Андрей ШЕВЧЕНКО
 
23.03.2018 ТМ Марбелья САУД. АРАВИЯ 1:1 Андрей ШЕВЧЕНКО
 
НИЧЬИ СБОРНОЙ УКРАИНЫ В ПЕРВЫХ МАТЧАХ ГОДА
 
Дата Ранг Город Соперник Счет Тренер
 
27.04.1993 ТМ Одесса ИЗРАИЛЬ 1:1 Олег БАЗИЛЕВИЧ
 
09.04.1996 ТМ Кишинев МОЛДАВИЯ 2:2 Йожеф САБО
 
14.02.2001 ТМ Тбилиси ГРУЗИЯ 0:0 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
 
12.02.2003 ТМ Измир ТУРЦИЯ 0:0 Леонид БУРЯК
 
18.02.2004 ТМ Триполи ЛИВИЯ 1:1 Олег БЛОХИН
 
28.02.2006 ТМ Баку АЗЕРБАЙДЖАН 0:0 Олег БЛОХИН
 
  07.02.2007 ТМ Тель-Авив ИЗРАИЛЬ 1:1 Олег БЛОХИН
 
  06.02.2008 ТМ Никосия КИПР 1:1 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
 
  08.02.2011 МТ Паралимни РУМЫНИЯ 2:2 Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
 
  23.03.2018 ТМ Марбелья САУД. АРАВИЯ 1:1 Андрей ШЕВЧЕНКО


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Чемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФЧемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФ
Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. ФутболВо время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
НХЛ: Вашингтон побеждает, Питтсбург уступает, Коламбус продолжает победную сериюНХЛ: Вашингтон побеждает, Питтсбург уступает, Коламбус продолжает победную серию
Донбасс во второй раз обыграл Кременчук в финале плей-оффДонбасс во второй раз обыграл Кременчук в финале плей-офф
Блок рекламы


Похожие новости
Чемпионат Украины: Коронация переносится в Дружковку (ВИДЕО)  Чемпионат Украины: Коронация переносится в Дружковку (ВИДЕО)  
Гандболистки сборной Украины практически лишились шансов на выход в финальную часть Евро-2018Гандболистки сборной Украины практически лишились шансов на выход в финальную часть Евро-2018
Сборная Украины отправилась на матч с японцами. ФутболСборная Украины отправилась на матч с японцами. Футбол
Никита Бурда покидает расположение сборной Украины. ФутболНикита Бурда покидает расположение сборной Украины. Футбол
Молодежная сборная Украины отправилась в АнглиюМолодежная сборная Украины отправилась в Англию
Кучер и Девич ждут от Украины результата с японцами и аравийцами. ФутболКучер и Девич ждут от Украины результата с японцами и аравийцами. Футбол
Центральный матч чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером" пройдет не на НСК "Олимпийский"Центральный матч чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером" пройдет не на НСК "Олимпийский"
Сборная Украины U-19 стартует в отборе к Евро-2018Сборная Украины U-19 стартует в отборе к Евро-2018
Поединок Украины U-17 перенесли в другой город из-за неготовности поля. ФутболПоединок Украины U-17 перенесли в другой город из-за неготовности поля. Футбол
Мороз и снег не испугали сборную Украины: фоторепортаж. ФутболМороз и снег не испугали сборную Украины: фоторепортаж. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости