Сборная Украины: С мировой в марте еще не начинали

Сборная Украины 10-й раз провела первый матч года в марте.

При этом в отличие от предыдущих лет, когда в общей сложности наши 4 встречи выиграли и 5 проиграли, впервые сыграла вничью.

Фото Павла КУБАНОВА, "СЭ" в Украине"

К слову, с мировой украинцы стартовали уже в 10-й раз.

Ранее в 7 случаях победитель не был выявлен в феврале и в 2-х - в апреле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине

ПЕРВЫЕ МАТЧИ ГОДА СБОРНОЙ УКРАИНЫ В МАРТЕ

Дата Ранг Город Соперник Счет Тренер

15.03.1994 ТМ Хайфа ИЗРАИЛЬ 0:1 Олег БАЗИЛЕВИЧ

25.03.1995 ЧЕ Загреб ХОРВАТИЯ 0:4 Анатолий КОНЬКОВ

23.03.1997 ТМ Киев МОЛДАВИЯ 1:0 Йожеф САБО

20.03.1999 ТМ Тбилиси ГРУЗИЯ 1:0 Йожеф САБО

21.03.2002 ТМ Осака ЯПОНИЯ 0:1 Леонид БУРЯК

05.03.2014 ТМ Ларнака США 2:0 Михаил ФОМЕНКО

27.03.2015 ЧЕ Севилья ИСПАНИЯ 0:1 Михаил ФОМЕНКО

24.03.2016 ТМ Одесса КИПР 1:0 Михаил ФОМЕНКО

24.03.2017 ЧМ Загреб ХОРВАТИЯ 0:1 Андрей ШЕВЧЕНКО

23.03.2018 ТМ Марбелья САУД. АРАВИЯ 1:1 Андрей ШЕВЧЕНКО

НИЧЬИ СБОРНОЙ УКРАИНЫ В ПЕРВЫХ МАТЧАХ ГОДА

Дата Ранг Город Соперник Счет Тренер

27.04.1993 ТМ Одесса ИЗРАИЛЬ 1:1 Олег БАЗИЛЕВИЧ

09.04.1996 ТМ Кишинев МОЛДАВИЯ 2:2 Йожеф САБО

14.02.2001 ТМ Тбилиси ГРУЗИЯ 0:0 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

12.02.2003 ТМ Измир ТУРЦИЯ 0:0 Леонид БУРЯК

18.02.2004 ТМ Триполи ЛИВИЯ 1:1 Олег БЛОХИН

28.02.2006 ТМ Баку АЗЕРБАЙДЖАН 0:0 Олег БЛОХИН

07.02.2007 ТМ Тель-Авив ИЗРАИЛЬ 1:1 Олег БЛОХИН

06.02.2008 ТМ Никосия КИПР 1:1 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

08.02.2011 МТ Паралимни РУМЫНИЯ 2:2 Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

23.03.2018 ТМ Марбелья САУД. АРАВИЯ 1:1 Андрей ШЕВЧЕНКО