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2018-03-27
Сборная Украины: С мировой в марте еще не начинали
Сборная Украины 10-й раз провела первый матч года в марте.
При этом в отличие от предыдущих лет, когда в общей сложности наши 4 встречи выиграли и 5 проиграли, впервые сыграла вничью.
Фото Павла КУБАНОВА, "СЭ" в Украине"
К слову, с мировой украинцы стартовали уже в 10-й раз.
Ранее в 7 случаях победитель не был выявлен в феврале и в 2-х - в апреле.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ,
Спорт-Экспресс в Украине
ПЕРВЫЕ МАТЧИ ГОДА СБОРНОЙ УКРАИНЫ В МАРТЕ
Дата Ранг Город Соперник Счет Тренер
15.03.1994 ТМ Хайфа ИЗРАИЛЬ 0:1 Олег БАЗИЛЕВИЧ
25.03.1995 ЧЕ Загреб ХОРВАТИЯ 0:4 Анатолий КОНЬКОВ
23.03.1997 ТМ Киев МОЛДАВИЯ 1:0 Йожеф САБО
20.03.1999 ТМ Тбилиси ГРУЗИЯ 1:0 Йожеф САБО
21.03.2002 ТМ Осака ЯПОНИЯ 0:1 Леонид БУРЯК
05.03.2014 ТМ Ларнака США 2:0 Михаил ФОМЕНКО
27.03.2015 ЧЕ Севилья ИСПАНИЯ 0:1 Михаил ФОМЕНКО
24.03.2016 ТМ Одесса КИПР 1:0 Михаил ФОМЕНКО
24.03.2017 ЧМ Загреб ХОРВАТИЯ 0:1 Андрей ШЕВЧЕНКО
23.03.2018 ТМ Марбелья САУД. АРАВИЯ 1:1 Андрей ШЕВЧЕНКО
НИЧЬИ СБОРНОЙ УКРАИНЫ В ПЕРВЫХ МАТЧАХ ГОДА
Дата Ранг Город Соперник Счет Тренер
27.04.1993 ТМ Одесса ИЗРАИЛЬ 1:1 Олег БАЗИЛЕВИЧ
09.04.1996 ТМ Кишинев МОЛДАВИЯ 2:2 Йожеф САБО
14.02.2001 ТМ Тбилиси ГРУЗИЯ 0:0 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
12.02.2003 ТМ Измир ТУРЦИЯ 0:0 Леонид БУРЯК
18.02.2004 ТМ Триполи ЛИВИЯ 1:1 Олег БЛОХИН
28.02.2006 ТМ Баку АЗЕРБАЙДЖАН 0:0 Олег БЛОХИН
07.02.2007 ТМ Тель-Авив ИЗРАИЛЬ 1:1 Олег БЛОХИН
06.02.2008 ТМ Никосия КИПР 1:1 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
08.02.2011 МТ Паралимни РУМЫНИЯ 2:2 Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
23.03.2018 ТМ Марбелья САУД. АРАВИЯ 1:1 Андрей ШЕВЧЕНКО
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