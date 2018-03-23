Свитолина выиграла стартовый поединок на Miami Open

1 час и 22 минуты потребовалось украинке, чтобы оформить путевку в следующий круг. По ходу стартового сета Свитолина дважды выходила вперед, Осака первый брейк отыграла, но со счета 4-3 Элине удалось удержать свое преимущество.
Во втором сете инициатива была на стороне Свитолиной, которая лидировала 5-1. В седьмом гейме Элина не реализовала два матчбола, после чего уже на своей подаче отыгрывала брейкпоинты. Осака получила три шанса на брейк, но все упустила, а наша теннисистка с третьего матчбола завершила встречу в свою пользу.
В прошлом году на этой стадии турнира Свитолина проиграла американке Бетани Маттек-Сэндс. Лучший результат украинки в Майами - четвертый раунд (2014, 2016). Осака приехала во Флориду после триумфа на "BNP Paribas Open" в Индиан-Уэллсе, где в финале обыграла Дарью Касаткину. Напомним, что на старте "Miami Open" японка остановила Серену Уильямс.
Ранее Свитолина и Осака сыграли четыре очных матча и каждая выиграла по два поединка.
В третьем раунде Элина Свитолина встретится с победительницей матча Дарья Гаврилова (WTA 26) - Андреа Петкович (WTA 111).
Напомним, ранее Свитолина оконфузилась на супертурнире в Индиан-Уэллсе.
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