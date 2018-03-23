Свитолина выиграла стартовый поединок на Miami Open

Украинка обыграла Наоми Осаку из Японии.

Свитолина выиграла стартовый поединок на Miami Open
Элина Свитолина
Фото: twitter.com/WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге WTA турнира Miami Open обыграла 22 ракетку мира Наоми Осаку из Японии - 6:4, 6:2.

Об этом сообщает сайт "Большой теннис Украины".

1 час и 22 минуты потребовалось украинке, чтобы оформить путевку в следующий круг. По ходу стартового сета Свитолина дважды выходила вперед, Осака первый брейк отыграла, но со счета 4-3 Элине удалось удержать свое преимущество.

Во втором сете инициатива была на стороне Свитолиной, которая лидировала 5-1. В седьмом гейме Элина не реализовала два матчбола, после чего уже на своей подаче отыгрывала брейкпоинты. Осака получила три шанса на брейк, но все упустила, а наша теннисистка с третьего матчбола завершила встречу в свою пользу.

Eli-minator! ?

Svitolina wins her second straight meeting this year against Osaka 6-4, 6-2. #MiamiOpen pic.twitter.com/Vhpv63vsnm

— Miami Open (@MiamiOpen) 23 марта 2018 г.

В прошлом году на этой стадии турнира Свитолина проиграла американке Бетани Маттек-Сэндс. Лучший результат украинки в Майами - четвертый раунд (2014, 2016). Осака приехала во Флориду после триумфа на "BNP Paribas Open" в Индиан-Уэллсе, где в финале обыграла Дарью Касаткину. Напомним, что на старте "Miami Open" японка остановила Серену Уильямс.

Ранее Свитолина и Осака сыграли четыре очных матча и каждая выиграла по два поединка.

В третьем раунде Элина Свитолина встретится с победительницей матча Дарья Гаврилова (WTA 26) - Андреа Петкович (WTA 111).

Напомним, ранее Свитолина оконфузилась на супертурнире в Индиан-Уэллсе.


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