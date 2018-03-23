Свитолина выиграла стартовый поединок на Miami Open

Украинка обыграла Наоми Осаку из Японии.

Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге WTA турнира Miami Open обыграла 22 ракетку мира Наоми Осаку из Японии - 6:4, 6:2.

Об этом сообщает сайт "Большой теннис Украины".

1 час и 22 минуты потребовалось украинке, чтобы оформить путевку в следующий круг. По ходу стартового сета Свитолина дважды выходила вперед, Осака первый брейк отыграла, но со счета 4-3 Элине удалось удержать свое преимущество.

Во втором сете инициатива была на стороне Свитолиной, которая лидировала 5-1. В седьмом гейме Элина не реализовала два матчбола, после чего уже на своей подаче отыгрывала брейкпоинты. Осака получила три шанса на брейк, но все упустила, а наша теннисистка с третьего матчбола завершила встречу в свою пользу.

Eli-minator! ?



Svitolina wins her second straight meeting this year against Osaka 6-4, 6-2. #MiamiOpen pic.twitter.com/Vhpv63vsnm — Miami Open (@MiamiOpen) 23 марта 2018 г.

В прошлом году на этой стадии турнира Свитолина проиграла американке Бетани Маттек-Сэндс. Лучший результат украинки в Майами - четвертый раунд (2014, 2016). Осака приехала во Флориду после триумфа на "BNP Paribas Open" в Индиан-Уэллсе, где в финале обыграла Дарью Касаткину. Напомним, что на старте "Miami Open" японка остановила Серену Уильямс.

Ранее Свитолина и Осака сыграли четыре очных матча и каждая выиграла по два поединка.

В третьем раунде Элина Свитолина встретится с победительницей матча Дарья Гаврилова (WTA 26) - Андреа Петкович (WTA 111).

Напомним, ранее Свитолина оконфузилась на супертурнире в Индиан-Уэллсе.