НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Напомним, что в очередном матче "Шарлотт" на выезде обыграл "Бруклин" со счетом 111:105. Центровой "Хорнетс" Дуайт Ховард сделал дабл-дабл из 32 очков и 30 подборов. 32-летний баскетболист стал вторым игроком с 1982 года и первым за восемь лет, кому удалось преодолеть такой рубеж в 30 очков и 30 подборов в одном матче. До этого такое удавалось Кевину Лаву в ноябре 2010 года в составе "Миннесоты". Кроме того, Ховард установил клубный рекорд по подборам за матч, а также вышел на 16-е место в истории по количеству подборов в карьере. В турнирной таблице Восточной конференции "Шарлотт" занимает десятое место.


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