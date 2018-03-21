Force India придется выступать в чемпионате Ф-1 под прежним названием
Команда "Формулы-1" "Форс Индия" не поменяет названия до 2019 года, сообщают информационные агентства.
Летом прошлого года сменившая владельца "Форс Индия" планировала подать документы в Международную автомобильную федерацию о смене названия с сезона 2018 года. Однако команда не успела это сделать и теперь будет вынуждена подождать как минимум до окончания нынешнего чемпионата, так как новые владельцы "Формулы-1" против того, чтобы участник менял название по ходу сезона.
В начале этого месяца сообщалось, что британский производитель энергетических напитков Rich Energy может объявить о покупке этого гоночного коллектива и о соответствующем изменении названия. Сумма сделки предварительно оценивалась в 200 миллионов фунтов стерлингов.
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