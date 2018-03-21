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НБА: Топ-10 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Напомним, что в первенстве прошли семь матчей: Орландо - Торонто - 86:93 (25:24, 26:28, 25:16, 10:25)

Бостон - Оклахома - 100:99 (18:26, 27:22, 28:27, 27:24)

Миннесота - Клипперс - 123:109 (28:32, 31:26, 36:25, 28:26)

Нью-Орлеан - Даллас - 115:105 (29:30, 25:22, 26:28, 35:25)

Юта - Атланта - 94:99 (27:21, 15:20, 25:22, 27:36)

Финикс- Детройт - 88:115 (19:19, 19:25, 26:36, 24:35)

ФС: Лень - 19+12 подборов Портленд - Хьюстон - 111:115 (31:27, 24:28, 32:31, 24:29)

Отметим, что "Хьюстон" выиграл шестой матч подряд, "Блэйзерс" потерпели поражение после серии из 13 побед.

Terrikon

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