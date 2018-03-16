Марсель не оставил шансов Атлетику Бильбао в Лиге Европы

Марсельский "Олимпик" и во втором матче обыграл "Атлетик" из Бильбао и уверенно вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Команда Руди Гарсии победила на "Сан Мамесе" - 2:1, и с общим счетом 5:2 продолжают удивлять своим еврокубковым сезоном.

В начале матча было небольшое давление со стороны хозяев, однако на 38-й минуте Димитрий Пайе упал в штрафной после борьбы с защитником, и судья указал на белую "точку". Сам пострадавший исполнил 11-метровый удар, хладнокровно разведя вратаря и мяч по разным углам. На 52-й минуте гости забили второй гол, который убил интригу в этом противостоянии. Лукас Окампос классным ударом от угла штрафной послал мяч в дальний угол

У хозяев также были шансы в атаке, и на 74-й минуте им удалось отыграть один мяч. Защитник "Марселя" неудачно выбил мяч в лицо Адуриса, от которого мяч отскочил к Иньяки Уильямсу и тот подправил его в угол ворот. А на 77-й минуте испанцы остались без своего бомбардира. Адурис за грубый фол увидел вторую желтую и красную карточки. У хозяев больше шансов уже не было, а гости могли повторить счет домашней игры, однако после удара Окампуса мяч попал в перекладину.

"Марсель" побеждает и ждет завтрашнюю жеребьевку в Ньоне.

2017-18, Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала.

"Атлетик Б" - "Марсель" 1:2 (0:1)



Голы: Пайе, 37 (пенальти) (0:1); Окампос, 52 (0:2); Уильямс И., 74 (1:2)



"Атлетик Б": Яго; Эчейта; Йерай (Нуньес У., 44); Беньят Эчебария (Весга, 78); де Маркос; Иньиго Лекуэ; Итурраспе; Кордоба Ин.; Рико М. (Сусаета, 23); Адурис (до 77); Уильямс И.



"Марсель": Манданда; Сакаи Х.; Роланду; Рами; Луис Густаво (Замбо-Ангисса, 55); Лопес Максим (Сансон, 78); Товен (Сарр, 67); Амави; Пайе; Окампос; Митроглу



Предупреждения: Адурис, 15, 77; Уильямс И., 61 - Рами, 48

Удаления: Адурис, 77 (второе предупреждение)