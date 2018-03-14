НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Напомним, что в очередном матче "Оклахома" на выезде обыграла "Атланту" со счетом 119:107. Лидер "Оклахомы" Расселл Уэстбрук набрал 32 очка, 12 передач и 12 подборов. Таким образом, оазыгрывающий защитник сделав 100-й трипл-дабл в карьере. Больше лишь на счету Джейсона Кидда (107), Мэджика Джонсона (138) и Оскара Робертсона (181). Напомним, что в прошлом сезоне Уэстбрук оформил 42 трипл-дабла и побил рекорд Робертсона по их количеству за один регулярный чемпионат.

В другом матче дня "Кливленд Кавальерс" одержал крупную победу над "Финикс Санз". Встреча в Финиксе закончилась со счетом 129:107 (38:18, 30:34, 34:28, 27:27) в пользу гостей.