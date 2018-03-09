Лига Европы: "Марсель" победил "Атлетик", "Спортинг" обыграл "Викторию"

В Марселе завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Атлетиком".
 
Хозяева добились победы со счетом 3:1, при этом два первых гола хозяева забили в течение 14 минут.
Фото Лига Европы: "Марсель" победил "Атлетик", "Спортинг" обыграл "Викторию"
Фото: google.com
 
В другой встрече "Спортинг" на своем поле обыграл "Викторию Плзень" 2:0 благодаря дублю Монтеро.
 
"Спортинг" (Португалия) - "Виктория Пл" (Чехия) - 2:0 (1:0)
 
Голы: Монтеро, 45+1 (1:0). Монтеро, 49 (2:0). 
 
"Спортинг" (Португалия): Руй Патрисиу, Матье, Фабиу Коэнтрау (Рубен Рибейру, 85), Коатес, Ристовски, Фернандеш, Виллиам Карвалью, Акунья (Батталья, 57), Мартинш, Руис (Сезар, 79), Монтеро.
 
"Виктория Пл" (Чехия): Грушка, Хубник, Лимберски, Хейда, Ржезник, Коларж (Коваржик, 75), Петржела (Хоры, 62), Земан (Чермак, 82), Хоржава, Хрошовски, Крменчик.
 
Предупреждения: Батталья, 62. Хоржава, 66. Коатес, 67. Виллиам Карвалью, 73. Лимберски, 87. 
 
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
 
"Марсель" (Франция) - "Атлетик" (Испания) - 3:1 (2:1)
 
Голы: Окампос, 1 (1:0). Пайет, 14 (2:0). Адурис, 45+3 - с пенальти (2:1). Окампос, 57 (3:1). 
 
"Марсель" (Франция): Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен (Нжи, 63), Лопес (Сарр, 86), Пайет, Жермен (Замбо, 71), Окампос.
 
"Атлетик" (Испания): Эррерин, Баленсиага (Лекуэ, 69), Эчейта, Де Маркос, Альварес, Рауль Гарсия (Весга, 78), Сусаэта (Кордоба, 62), Сан-Хосе, Эчеварриа, Адурис, Иньяки Уильямс.
 
Предупреждения: Жермен, 38. Рами, 45+1. Пайет, 45+4. Сан-Хосе, 56. Сусаэта, 60. Эчеварриа, 82. 
 
Судья: Соуза (Португалия).
 


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