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Лига Европы: "Марсель" победил "Атлетик", "Спортинг" обыграл "Викторию" В Марселе завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Атлетиком". Хозяева добились победы со счетом 3:1, при этом два первых гола хозяева забили в течение 14 минут. Фото: google.com В другой встрече "Спортинг" на своем поле обыграл "Викторию Плзень" 2:0 благодаря дублю Монтеро. "Спортинг" (Португалия) - "Виктория Пл" (Чехия) - 2:0 (1:0) Голы: Монтеро, 45+1 (1:0). Монтеро, 49 (2:0). "Спортинг" (Португалия): Руй Патрисиу, Матье, Фабиу Коэнтрау (Рубен Рибейру, 85), Коатес, Ристовски, Фернандеш, Виллиам Карвалью, Акунья (Батталья, 57), Мартинш, Руис (Сезар, 79), Монтеро. "Виктория Пл" (Чехия): Грушка, Хубник, Лимберски, Хейда, Ржезник, Коларж (Коваржик, 75), Петржела (Хоры, 62), Земан (Чермак, 82), Хоржава, Хрошовски, Крменчик. Предупреждения: Батталья, 62. Хоржава, 66. Коатес, 67. Виллиам Карвалью, 73. Лимберски, 87. Судья: Кульбаков (Белоруссия). "Марсель" (Франция) - "Атлетик" (Испания) - 3:1 (2:1) Голы: Окампос, 1 (1:0). Пайет, 14 (2:0). Адурис, 45+3 - с пенальти (2:1). Окампос, 57 (3:1). "Марсель" (Франция): Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен (Нжи, 63), Лопес (Сарр, 86), Пайет, Жермен (Замбо, 71), Окампос. "Атлетик" (Испания): Эррерин, Баленсиага (Лекуэ, 69), Эчейта, Де Маркос, Альварес, Рауль Гарсия (Весга, 78), Сусаэта (Кордоба, 62), Сан-Хосе, Эчеварриа, Адурис, Иньяки Уильямс. Предупреждения: Жермен, 38. Рами, 45+1. Пайет, 45+4. Сан-Хосе, 56. Сусаэта, 60. Эчеварриа, 82. Судья: Соуза (Португалия). Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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