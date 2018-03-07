НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Вашему вниманию моменты с участием Пола Джорджа (Оклахома), Джоэла Эмбиида (Филадельфия), Паскаля Сиакама (Торонто), Дуэйна Уэйда (Майами), Аллена Крэбба (Бруклин), Дуайта Ховарда (Шарлотт), Джо Харриса (Бруклин), Кембы Уокера (Шарлотт), Дуайта Пауэлла (Даллас) и Бена Симмонса (Филадельфия).

Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей регулярного чемпионата.

"Шарлотт" - "Филадельфия" - 114:128 (29:32, 30:39, 32:30, 23:27)
"Торонто" - "Атланта" - 106:90 (27:28, 23:23, 26:26, 30:13)
"Вашингтон" - "Майами" - 117:113 ОТ (31:26, 28:24, 27:30, 19:25, 12:8)
"Оклахома" - "Хьюстон" - 112:122 (24:26, 21:28, 29:33, 38:35)
"Даллас" - "Денвер" - 118:107 (29:25, 29:37, 38:23, 22:22)
"Портленд" - "Нью-Йорк" - 111:87 (35:28, 22:24, 30:19, 24:16)
"Голден Стэйт" - "Бруклин" - 114:101 (35:19, 13:34, 38:27, 28:21)
"Клипперс" - "Нью-Орлеан" - 116:121 (27:35, 25:32, 30:30, 34:24)


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