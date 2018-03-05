Михаил Сергийчук официально стал футболистом Ворсклы

Официальный сайт "Ворсклы" объявил о трансфере бывшего игрока "Вереса" Михаила Сергийчука. Новобранец команды Василия Сачко перебрался в Полтаву в статусе свободного агента. Его трудовое соглашение рассчитано до декабря 2018 года.

Сергийчук является воспитанником ровенского футбола, также играл за винницкую "Ниву", "Славутич", "Николаев", "Карпаты", "Говерлу" и "Олимпик". В текущем чемпионате форвард провел 20 поединков, в которых забил 6 голов и отдал 1 голевой пас.

"Когда узнал через своего агента об интересе со стороны "Ворсклы", то сразу же сказал, что прежде всего хочу услышать мнение главного тренера. После разговора с Василием Сачко я принял для себя решение, что хочу продолжить карьеру именно здесь.

У команды четкие планы – попасть в еврокубки. Это мне очень импонирует и является очень весомым аргументом. В последнее время "Ворскла" – один из лидеров украинского футбола. Буду стараться быть максимально полезным своей новой команде", – приводит слова Сергийчука сайт полтавчан.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Порошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону АбраменкоПорошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону Абраменко
Олимпиада-2018: Скромность четвертого десяткаОлимпиада-2018: Скромность четвертого десятка
Вацко: Лозанна еще раз доказала, что есть верховенство права. ФутболВацко: Лозанна еще раз доказала, что есть верховенство права. Футбол
Grand Slam: Сила - в красоте золотого броскаGrand Slam: Сила - в красоте золотого броска
Блок рекламы


Похожие новости
НБА: поражение Финикса стало 46-м в чемпионатеНБА: поражение Финикса стало 46-м в чемпионате
Сборная Украины по легкой атлетике осталась без медалей на чемпионате мира в помещенииСборная Украины по легкой атлетике осталась без медалей на чемпионате мира в помещении
"Сталь" - "Верес" - 0:1. 22 тур"Сталь" - "Верес" - 0:1. 22 тур
Игорь ОЩИПКО: "В финансовом плане в "Стали" все нормально"Игорь ОЩИПКО: "В финансовом плане в "Стали" все нормально"
Матуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖМатуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖ
Алексей Антонов стал футболистом латвийского ВентспилсаАлексей Антонов стал футболистом латвийского Вентспилса
НХЛ: Карлссон рад, что остался в ОттавеНХЛ: Карлссон рад, что остался в Оттаве
Вы это видели? 11-летний мальчик стал журналистом на матче Шахтер - Рома. ФутболВы это видели? 11-летний мальчик стал журналистом на матче Шахтер - Рома. Футбол
Виктор Вацко: Для меня такая игра Шахтера стала неожиданностью. ФутболВиктор Вацко: Для меня такая игра Шахтера стала неожиданностью. Футбол
Тренер сборной Германии: наша мечта стала реальностьюТренер сборной Германии: наша мечта стала реальностью
Последние новости
Подгружаем последние новости