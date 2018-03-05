Михаил Сергийчук официально стал футболистом Ворсклы

Официальный сайт "Ворсклы" объявил о трансфере бывшего игрока "Вереса" Михаила Сергийчука. Новобранец команды Василия Сачко перебрался в Полтаву в статусе свободного агента. Его трудовое соглашение рассчитано до декабря 2018 года.

Сергийчук является воспитанником ровенского футбола, также играл за винницкую "Ниву", "Славутич", "Николаев", "Карпаты", "Говерлу" и "Олимпик". В текущем чемпионате форвард провел 20 поединков, в которых забил 6 голов и отдал 1 голевой пас.

"Когда узнал через своего агента об интересе со стороны "Ворсклы", то сразу же сказал, что прежде всего хочу услышать мнение главного тренера. После разговора с Василием Сачко я принял для себя решение, что хочу продолжить карьеру именно здесь.

У команды четкие планы – попасть в еврокубки. Это мне очень импонирует и является очень весомым аргументом. В последнее время "Ворскла" – один из лидеров украинского футбола. Буду стараться быть максимально полезным своей новой команде", – приводит слова Сергийчука сайт полтавчан.