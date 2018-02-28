Мысык: Стремимся набирать очки в каждом матче

Атакующий полузащитник каменской «Стали» Марьян Мысык поделился своими мыслями в преддверии воскресного поединка 22-го тура против ровенского «Вереса».

– Ожидания перед предстоящей игрой? Они очевидны, – признается хавбек «сталеваров» Марьян Мысык. – Верим в нашу победу, надеемся, что сможем добиться этого результата.

– При удачном стечении обстоятельств, в случае победы над «Вересом», «Сталь» может уйти с 12-го места. Это мотивирует?
– Однозначно, для нас это большая мотивация. Мы стремимся набирать очки в каждом матче и подниматься выше в таблице, чтобы покинуть зону вылета.

– В каких компонентах игры, на твой взгляд, «Сталь» может превзойти соперника?
– Думаю, важно превзойти соперника в агрессивности, в единоборствах, в подборах, в желании. Главное, не уступить в желании и при этом, конечно же, не забывать о нашем стиле игры.

– Следил ли ты за изменениями в составе «Вереса» этой зимой?
– Да, следил. Видел то, что их состав пополнился несколькими хорошими исполнителями, однако не думаю, что рисунок игры «Вереса» от этого сильно изменился.

– Неделю назад «Верес» сенсационно обыграл «Динамо» и практически гарантировал себе место в верхней «шестерке». Это плюс для «Стали»?
– Возможно, это плюс для «Вереса», но для нас это не имеет никакого значения. Сейчас в УПЛ любая команда может обыграть любую вне зависимости от места в турнирной таблице.

– На твой взгляд, могут ли погодные условия повлиять на сценарий воскресной игры?
– Погодные условия всегда могут сказываться, однако независимо от того, какая будет погода 4-го марта, мы приложим максимум усилий, чтобы добиться положительного для нас результата.

– Как оценишь свое состояние после проведенного второго тайма матча с «Олимпиком»?
– Чувствую себя увереннее, готов играть. Моя главная цель сейчас – набрать хорошую форму.


Terrikon со ссылкой на ПФК "Сталь"


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