Донбасс в серии буллитов обыграл Кременчук

Последняя встреча "Донбасса" и "Кременчука" в регулярном чемпионате пришлась на воскресенье 25 февраля.

Старт матча в целом оказался равным: в первые минуты матча более активно у чужих ворот действовали дончане, однако затем "горожане" смогли не только выровнять игру, но и прибрать инициативу к рукам. Впрочем, первый гол в матче забросили именно хозяева - Александр Александров "пальнул" от синей линии, Денис Мостовой подставил клюшку и Виталий Власенко оказался бессилен. Тем не менее, на перерыв команды ушли при счете 0:0 - оказалось, что 18-й номер "Донбасса" играл высоко поднятой клюшкой.

Второй период уже проходил при более активной игре в атаке "Кременчука" - Богдану Дьяченко неоднократно приходилось вступать в игру, однако за несколько минут до перерыва и он спасовал перед броском Глеба Кривошапкина внешней стороной клюшки - впервые в матче одна из команд вышла вперед. Отдельно стоит отметить, что эта шайба была заброшена "горожанами" в меньшинстве.

Лидерство "горожан" продлилось менее 10 минут - уже на второй минуте третьей двадцатиминутки Ярослав Свищев отлично сыграл на пятаке после передач от Сергея Кузьмика и Кирилла Жовнира. Таким образом за 18 минут до конца основного времени обеим командам пришлось начинать игру заново. И игра по сути и правда откатилась к первым минутам первого периода: на общее доминирование "Донбасса" команда Александра Савицкого отвечала крайне опасными контрвыпадами. При такой игре исход встречи могла решить одна единственная шайба. Понимая это, команды гораздо больше внимания уделяли безопасности у своих ворот, в конце концов переведя встречу в первый для дончан овертайм этого сезона.

Дополнительное время в формате "3 на 3" принесло и дополнительные моменты, однако на высоте сегодня играли оба голкипера, доведя дело до серии буллитов. В серии послематчевых бросков хладнокровнее оказались дончане - победный бросок на свой счет записал Сергей Кузьмик.

"Донбасс" - "Кременчук" - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Кривошапкин (меньш.), 36:52, 1:1 Свищев (Жовнир, Кузьмик), 41:43, 2:1 Кузьмик (штраф.бросок), 65:00.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Кузьмик - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Влад - Шпак; Новиков - Коваленко - Денискин, Григорьев - Фирсов; Свищев - Мазур - Мостовой, Жовнир - Ордынский.

Кременчук: Власенко (Петленко); Бойков (А) - Карпенко (К) - Чернышенко (А), Толстушко - Козачук; Алексанян-Петрович - Кривошапкин - Рубан, Наливайко - Роганов; Шиманский - Гриценко - Сеник, Савицкий - Горлушко; Шах - Полищук.