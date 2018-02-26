Донбасс в серии буллитов обыграл Кременчук

Последняя встреча "Донбасса" и "Кременчука" в регулярном чемпионате пришлась на воскресенье 25 февраля.

Старт матча в целом оказался равным: в первые минуты матча более активно у чужих ворот действовали дончане, однако затем "горожане" смогли не только выровнять игру, но и прибрать инициативу к рукам. Впрочем, первый гол в матче забросили именно хозяева - Александр Александров "пальнул" от синей линии, Денис Мостовой подставил клюшку и Виталий Власенко оказался бессилен. Тем не менее, на перерыв команды ушли при счете 0:0 - оказалось, что 18-й номер "Донбасса" играл высоко поднятой клюшкой.

Второй период уже проходил при более активной игре в атаке "Кременчука" - Богдану Дьяченко неоднократно приходилось вступать в игру, однако за несколько минут до перерыва и он спасовал перед броском Глеба Кривошапкина внешней стороной клюшки - впервые в матче одна из команд вышла вперед. Отдельно стоит отметить, что эта шайба была заброшена "горожанами" в меньшинстве.

Лидерство "горожан" продлилось менее 10 минут - уже на второй минуте третьей двадцатиминутки Ярослав Свищев отлично сыграл на пятаке после передач от Сергея Кузьмика и Кирилла Жовнира. Таким образом за 18 минут до конца основного времени обеим командам пришлось начинать игру заново. И игра по сути и правда откатилась к первым минутам первого периода: на общее доминирование "Донбасса" команда Александра Савицкого отвечала крайне опасными контрвыпадами. При такой игре исход встречи могла решить одна единственная шайба. Понимая это, команды гораздо больше внимания уделяли безопасности у своих ворот, в конце концов переведя встречу в первый для дончан овертайм этого сезона.

Дополнительное время в формате "3 на 3" принесло и дополнительные моменты, однако на высоте сегодня играли оба голкипера, доведя дело до серии буллитов. В серии послематчевых бросков хладнокровнее оказались дончане - победный бросок на свой счет записал Сергей Кузьмик.

"Донбасс" - "Кременчук" - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Кривошапкин (меньш.), 36:52, 1:1 Свищев (Жовнир, Кузьмик), 41:43, 2:1 Кузьмик (штраф.бросок), 65:00.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Кузьмик - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Влад - Шпак; Новиков - Коваленко - Денискин, Григорьев - Фирсов; Свищев - Мазур - Мостовой, Жовнир - Ордынский.

Кременчук: Власенко (Петленко); Бойков (А) - Карпенко (К) - Чернышенко (А), Толстушко - Козачук; Алексанян-Петрович - Кривошапкин - Рубан, Наливайко - Роганов; Шиманский - Гриценко - Сеник, Савицкий - Горлушко; Шах - Полищук.


Terrikon со ссылкой на ХК Донбасс


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Канада выиграла бронзу хоккейного турнираКанада выиграла бронзу хоккейного турнира
Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на ОлимпиадеВторого спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде
Летающие лыжники выиграли 11-е золото для НорвегииЛетающие лыжники выиграли 11-е золото для Норвегии
Президент Беларуси Лукашенко обвинил роSSийского рефери на Олимпиаде в предвзятостиПрезидент Беларуси Лукашенко обвинил роSSийского рефери на Олимпиаде в предвзятости
Блок рекламы


Похожие новости
Александр Савицкий: Рассчитывали не доводить дело до буллитовАлександр Савицкий: Рассчитывали не доводить дело до буллитов
Юракадемия уверенно обыграла Днепр, Локомотив оступился в ХмельницкомЮракадемия уверенно обыграла Днепр, Локомотив оступился в Хмельницком
"Динамо" разыгралось, "Донбасс" проиграл (ВИДЕО)  "Динамо" разыгралось, "Донбасс" проиграл (ВИДЕО)  
Белый Барс прервал победную серию ДонбассаБелый Барс прервал победную серию Донбасса
УХЛ: Динамо впервые обыграло КременчукУХЛ: Динамо впервые обыграло Кременчук
Иммобиле в третий раз за карьеру забил 22 гола в Серии АИммобиле в третий раз за карьеру забил 22 гола в Серии А
Суперлига: "Мотор" показал класс "Донбассу"Суперлига: "Мотор" показал класс "Донбассу"
Хави: Реал обыграл ПСЖ, ничего по сути не сделавХави: Реал обыграл ПСЖ, ничего по сути не сделав
Наставник Донбасса: Ни на секунду не сомневался, что сломим сопротивление ВолковНаставник Донбасса: Ни на секунду не сомневался, что сломим сопротивление Волков
Галицкие Львы вновь обыграли МХК ДинамоГалицкие Львы вновь обыграли МХК Динамо
Последние новости
Подгружаем последние новости