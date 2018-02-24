Ди Франческо рассказал, почему Эль-Шаарави не сыграл с Шахтером

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо накануне поединка с "Миланом" еще раз вспомнил о матче с "Шахтером" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Местные журналисты спросили тренера, почему он не доверил место в составе нападающему Стефану Эль-Шаарави, который просидел весь матч на трибунах.

"Для меня важнее любой родословной и заслуг нынешняя форма игрока, - цитирует тренера итальянская пресса. - Стефан раньше играл в Лиги чемпионов, но физически и психологически он был не лучшем состоянии. Поскольку Алессандро Флоренци был нездоров, нам был нужен кто-то универсальный. Это был Жерсон, а Шик мог поменять его со скамейки запасных. Больше места в составе у меня не было.

Я разговаривал со Стефаном и должен сказать, что он очень умный парень, который знает, что он снова должен найти себя".


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