Сборная Украины сыграла вничью с хорватской "Риекой" в товарищеском матче

Украинцы провели очередной контрольный поединок.

Сборная Украины сыграла вничью с хорватской
Сборная Украины готовится к игре с Шотландией
© УАФ

18 мая сборная Украины по футболу провела товарищеский матч в Хорватии против клуба "Риека".

Украинцы вышли вперед на 24-й минуте, когда Буяльский скинул мяч Гармашу, а тот красиво пробил в касание.

Хорваты смогли сравнять счет на 37-й минуте - Вук пробил в дальнюю штангу, после чего подхватил мяч и отдал пас вдоль ворот на Дрмича, которому оставалось подставить ногу - 1:1.

В дальнейшем команды обменялись рядом опасных моментов, но определить победителя так и не удалось.

"Риека" - Украина - 1:1

Голы: Дрмич, 37 - Гармаш, 23

Украина: Бущан (Ризнык, 46), Конопля, Бондарь, Сирота, Качараба, Сидорчук, Зубков (Мудрик, 79), Гармаш, Буяльский, Сикан (Цыганков, 79), Довбик (Беседин, 46)

Напомним, что команда Александра Петракова продолжает подготовку к матчу с Шотландией в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Поединок пройдет 1 июня.

Для сборной Украины это уже третий товарищеский матч после начала тренировочного сбора. В первом украинцы обыграли "Боруссию" Менхенгладбах (2:1), а во втором - "Эмполи" (3:1).


Данил Слесь, ZN.ua

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