НБА: игрок Юты выиграл конкурс данков

В рамках Матча звезд НБА , который проходит в Лос-Анджелесе, защитник "Юты" Донован Митчелл стал победителем конкурса бросков сверху.

Митчелл во втором раунде получил 98 баллов, победив центрового "Кливленда" Ларри Нэнса-младшего, у которого на два "пункта" меньше. Защитник "Финикса" Девин Букер стал лучшим в конкурсе трехочковых бросков. В финальном раунде Букер набрал 28 очков, второе место занял защитник "Голден Стэйт" Клей Томпсон с 25-ю. Защитник "Бруклина" Спенсер Динуидди выиграл конкурс мастерства, одолев в финальном раунде Лаури Маркканена из "Чикаго".