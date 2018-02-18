НБА: игрок Юты выиграл конкурс данков

В рамках Матча звезд НБА, который проходит в Лос-Анджелесе, защитник "Юты" Донован Митчелл стал победителем конкурса бросков сверху.

Митчелл во втором раунде получил 98 баллов, победив центрового "Кливленда" Ларри Нэнса-младшего, у которого на два "пункта" меньше. Защитник "Финикса" Девин Букер стал лучшим в конкурсе трехочковых бросков. В финальном раунде Букер набрал 28 очков, второе место занял защитник "Голден Стэйт" Клей Томпсон с 25-ю. Защитник "Бруклина" Спенсер Динуидди выиграл конкурс мастерства, одолев в финальном раунде Лаури Маркканена из "Чикаго".

Кроме того сообщается, что чемпионы НБА Рэй Аллен и Джейсон Кидд, а также двукратный обладатель приза самому ценному игроку регулярного чемпионата Стив Нэш вошли в список финалистов на включение в зал славы баскетбола.




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