Александр Зинченко: Играть за эту команду - одно удовольствие

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко - о своих выступлениях за "горожан" в этом сезоне.

"Играть за эту команду — одно удовольствие. Я всегда готов к выходу на поле. Конечно, хочется играть со старта, но нужно помогать команде, даже если выходишь на замену. На поле и на стадионе — мы одна семья.

Фланговые защитники в нашей команде — это особенная позиция, потому что иногда нам нужно больше атаковать, иногда смещаться в центр, иногда играть глубже, а также не забывать опекать своего вингера. Честно говоря, я продолжаю учиться. Все ребята дают мне советы. Но я привыкаю к этому и действительно получаю удовольствие от игры на этой позиции.

Хосеп Гвардиола — тренер номер один в мире. Он объясняет все разумно, и каждый игрок понимает, что ему нужно делать на поле. Вот почему мы добиваемся хороших результатов и занимаем первое место в Премьер-лиге", — передает слова Зинченко официальный сайт английской команды.

Добавим, что в текущем сезоне Александр Зинченко провел за "Манчестер Сити" девять матчей во всех турнирах, восемь из которых в стартовом составе.