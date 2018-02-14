Голландская конькобежка Йорин тер Морс стала олимпийской чемпионкой на дистанции 1 500 м

После победы Морс, актив сборной Нидерландов пополнился пятой золотой наградой Пхёнчхана

Голландская конькобежка Йорин тер Морс стала олимпийской чемпионкой на дистанции 1 500 м
Фото: EPAUPG

От побед представителей команды Нидерландов на длинном овале олимпийская общественность начинает постепенно уставать. Пять «выстрелов» - пять «попаданий». Нашим бы биатлонистам такую точность.

Вот и на дистанции в 1 км победила представительница Страны тюльпанов. Йорин тер Морс попутно установила и новый олимпийский рекорд на этой дистанции, побив на 0,27 сек. рекорд 16-летней давности американки Крис Витти. Отныне рекорд Олимпиад на 1 000 м равняется 1:13.56.

Кстати, занявшая второе место японка Нао Кодайра также превзошла прежнее достижение Витти, проиграв чемпионке 0,26 сек.

Замкнула пьедестал еще одна представительница Страны восходящего Солнца - Михо Такаги (+0,42).

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана на дистанции в 1,5 раза длиннее голландка Ирен Вюст была на финише лишь 9-й.

В олимпийской программе в конькобежном спорте остается разыграть еще 9 комплектов наград. Кто же первый побьет голландцев?


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