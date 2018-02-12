Гельзин: Любовь к футболу в Олимпике перевешивает любовь к деньгам

Президент и экс-футболист "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал о целях и перспективах донецкого клуба.

- Была информация, что "Олимпик" может прекратить существование. Я, как руководитель, такого интервью не давал. Мы говорили, что нас порой склоняют делать то, что нам не нравится - там играть, там не играть. Эти моменты - реалии украинского футбола. Но я скажу, что любовь к футболу перевешивает любовь к деньгам на сегодня. Я благодарен кругу друзей, которые помогают клубу. Мы планируем существовать дальше и ставить задачи, - сказал Гельзин каналу "Футбол 1".

- Каким вы видите будущее "Олимпика" в ближайшие пять лет?

- Мы хотим вернуться домой на свой стадион и свою базу. У нас прекрасная база с шестью стандартными и тремя уменьшенными полями. Мне, как коренному жителю Донецка, неправильно сегодня искать новую площадку. Я хочу вернуться домой, как и наши ребята. Неправильно искать стадион, зная, что завтра конфликт может завершиться. Поэтому мы в чемоданном настроении.

"Олимпик" научился быть сильнее. Мы ставим задачи - попасть в еврокубки.