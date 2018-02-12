Гельзин: Любовь к футболу в Олимпике перевешивает любовь к деньгам

Президент и экс-футболист "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал о целях и перспективах донецкого клуба.

- Была информация, что "Олимпик" может прекратить существование. Я, как руководитель, такого интервью не давал. Мы говорили, что нас порой склоняют делать то, что нам не нравится - там играть, там не играть. Эти моменты - реалии украинского футбола. Но я скажу, что любовь к футболу перевешивает любовь к деньгам на сегодня. Я благодарен кругу друзей, которые помогают клубу. Мы планируем существовать дальше и ставить задачи, - сказал Гельзин каналу "Футбол 1".

- Каким вы видите будущее "Олимпика" в ближайшие пять лет?
- Мы хотим вернуться домой на свой стадион и свою базу. У нас прекрасная база с шестью стандартными и тремя уменьшенными полями. Мне, как коренному жителю Донецка, неправильно сегодня искать новую площадку. Я хочу вернуться домой, как и наши ребята. Неправильно искать стадион, зная, что завтра конфликт может завершиться. Поэтому мы в чемоданном настроении.

"Олимпик" научился быть сильнее. Мы ставим задачи - попасть в еврокубки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Охранников Игр-2018 скосил кишечный вирусОхранников Игр-2018 скосил кишечный вирус
Все медалисты Олимпиады 2018: 10 февраляВсе медалисты Олимпиады 2018: 10 февраля
Статистика: У Норвегии в Пхенчхане будет рекордное количество медалей, у Германии - больше золотаСтатистика: У Норвегии в Пхенчхане будет рекордное количество медалей, у Германии - больше золота
Чума после пира, или Как жадность губит китайский футболЧума после пира, или Как жадность губит китайский футбол
НБА: результаты матчей 6 февраляНБА: результаты матчей 6 февраля
Блок рекламы


Похожие новости
Гельзин: нас устраивает дата 21 февраляГельзин: нас устраивает дата 21 февраля
Днепр примет финал кубка Украины по футболуДнепр примет финал кубка Украины по футболу
Национальная сборная Украины по футболу завершила 2017 год на 35 месте в рейтинге ФИФАНациональная сборная Украины по футболу завершила 2017 год на 35 месте в рейтинге ФИФА
Всемирный конгресс украинцев призывает бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в РоSSииВсемирный конгресс украинцев призывает бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в РоSSии
Букмекеры сделали прогноз на финальный матч Клубного ЧМ-2017 по футболуБукмекеры сделали прогноз на финальный матч Клубного ЧМ-2017 по футболу
Гельзин: Карпаты сошли с ума? ФутболГельзин: Карпаты сошли с ума? Футбол
Гельзин: Пусть УПЛ и ФФУ разбираются, почему Карпаты не включили подогрев. ФутболГельзин: Пусть УПЛ и ФФУ разбираются, почему Карпаты не включили подогрев. Футбол
НОТУ отказалась транслировать жеребьевку ЧМ-2018 по футболуНОТУ отказалась транслировать жеребьевку ЧМ-2018 по футболу
Женская сборная Украины по футболу обыграла Венгрию в матче отбора на ЧМ-2019Женская сборная Украины по футболу обыграла Венгрию в матче отбора на ЧМ-2019
Болельщики Баварии забросали поле фальшивыми деньгамиБолельщики Баварии забросали поле фальшивыми деньгами
Последние новости
Подгружаем последние новости