Эмери: Показали ту игру, которую ждут от нас в Лиге чемпионов

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери, комментируя победу над "Тулузой" (1:0) в рамках 25-го тура французской Лиги 1, не мог не вспомнить о грядущей игре с мадридским "Реалом".

- Было особенно важно взять верх над "Тулузой", чтобы ощутить уверенность перед встречей в Испании . Команда провела хороший матч, показала ту игру, которую ждут от нас в среду.

Что касается Диарра, то он просто физически не способен провести на поле все 90 минут, поэтому сыграл лишь 60 минут. Мы решим, готов ли он выступать на уровне Лиги чемпионов. Он пришел, чтобы помочь нам с позицией опорника. Но до этого Лассана много месяцев оставался без игровой практики, - напомнил Эмери в интервью местной прессе.

Напомним, "сливочные" примут ПСЖ на "Сантьяго Бернабеу" 14 февраля, а в Париже команды встретятся 6 марта.