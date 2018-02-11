НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Вашему вниманию моменты с участием Энтони Дэвиса (Нью-Орлеан), Клея Томпсона (Голден Стэйт), Максимилиана Клебера (Даллас), Ламаркуса Олдриджа (Сан-Антонио), Деандре Джордана (Клипперс), Дуайта Пауэлла (Шарлотт) и Янниса Адетокунбо (Милуоки).

Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации были состоялись семь матчей регулярного чемпионата.

"Бруклин" - "Нью-Орлеан" - 128:138 ОТ (22:34, 30:38, 33:28, 31:16, 12:22)
"Орландо" - "Милуоки" - 104:111 (29:24, 25:26, 20:28, 30:33)
"Филадельфия" - "Клипперс" - 112:98 (37:28, 32:27, 16:23, 27:20)
"Чикаго" - "Вашингтон" - 90:101 (22:30, 24:26, 24:26, 20:19)
"Даллас" - "Лейкерс" - 130:123 (34:36, 31:30, 36:29, 30:28)
"Голден Стэйт" - "Сан-Антонио" - 122:105 (27:37, 31:18, 33:20, 31:30)
"Финикс" - "Денвер" - 113:123 (23:28, 37:34, 29:32, 24:29)/


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Охранников Игр-2018 скосил кишечный вирусОхранников Игр-2018 скосил кишечный вирус
Статистика: У Норвегии в Пхенчхане будет рекордное количество медалей, у Германии - больше золотаСтатистика: У Норвегии в Пхенчхане будет рекордное количество медалей, у Германии - больше золота
Чума после пира, или Как жадность губит китайский футболЧума после пира, или Как жадность губит китайский футбол
Черноморец подписал четверых новичков. ФутболЧерноморец подписал четверых новичков. Футбол
"Челси" впервые за 22 года проиграл два матча подряд с разницей в три мяча"Челси" впервые за 22 года проиграл два матча подряд с разницей в три мяча
Блок рекламы


Похожие новости
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов январяНБА: Топ-10 моментов января
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
Последние новости
Подгружаем последние новости