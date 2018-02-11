Новостей.COM ⇒ Спорт

НБА: Топ-10 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию моменты с участием Энтони Дэвиса (Нью-Орлеан), Клея Томпсона (Голден Стэйт), Максимилиана Клебера (Даллас), Ламаркуса Олдриджа (Сан-Антонио), Деандре Джордана (Клипперс), Дуайта Пауэлла (Шарлотт) и Янниса Адетокунбо (Милуоки). Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации были состоялись семь матчей регулярного чемпионата. "Бруклин" - "Нью-Орлеан" - 128:138 ОТ (22:34, 30:38, 33:28, 31:16, 12:22)

"Орландо" - "Милуоки" - 104:111 (29:24, 25:26, 20:28, 30:33)

"Филадельфия" - "Клипперс" - 112:98 (37:28, 32:27, 16:23, 27:20)

"Чикаго" - "Вашингтон" - 90:101 (22:30, 24:26, 24:26, 20:19)

"Даллас" - "Лейкерс" - 130:123 (34:36, 31:30, 36:29, 30:28)

"Голден Стэйт" - "Сан-Антонио" - 122:105 (27:37, 31:18, 33:20, 31:30)

"Финикс" - "Денвер" - 113:123 (23:28, 37:34, 29:32, 24:29)/

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.