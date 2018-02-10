Дарья Домрачева: стараюсь начинать все с чистого листа

Знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева - о спринтерской гонке на Олимпийских играх, которая прошла в Пхенчхане сегодня и сложилась для нее не совсем удачно.

"Всегда настраиваешься на максимальную борьбу, чтобы выложиться и показать самый высокий результат. Когда-то это получается хорошо, а когда-то – как сейчас. Не все сложилось так, как хотелось бы. Титулы или не титулы – это не так важно, когда выходишь на старт. Лично я стараюсь начинать все с чистого листа", - сказала Домрачева вскоре после финиша в прямом эфире.

Домрачева в спринте на Олимпиаде-2018 стала девятой, допустив два промаха. Победу же, напомним, одержала немка Лаура Дальмайер. Лучшая из украинских биатлонисток Вита Семеренко показала 14-й результат.


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