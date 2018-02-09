Сборная Украины сыграет с Японией в Бельгии

Товарищеский матч Япония - Украина состоится 27 марта в рамках Kirin Challenge Cup 2018 in Europe, сообщает официальный сайт ФФУ.

Спарринг пройдет в бельгийском Льеже на стадионе "Морис Дюфран", который является домашней ареной местного "Стандарта".

Последнюю серьезную реконструкцию эта арена, которая может вместить на своих трибунах чуть более 30 тысяч зрителей, претерпела в 1999 году, накануне Евро-2000, которое проходило в Бельгии и Голландии.

Отмечается, что это будет третья встреча сборной Украины с японцами. 21 марта 2002 в Осаке украинская команда проиграла - 0:1, а 12 октября 2005 в Киеве взяла своеобразный реванш - 1:0. Сборная Японии является участником финальной стадии ЧМ-2018. На групповом этапе она встретится с Колумбией, Польшей и Сенегалом.


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