Сборная Украины сыграет с Японией в Бельгии

Товарищеский матч Япония - Украина состоится 27 марта в рамках Kirin Challenge Cup 2018 in Europe, сообщает официальный сайт ФФУ.

Спарринг пройдет в бельгийском Льеже на стадионе "Морис Дюфран", который является домашней ареной местного "Стандарта".

Последнюю серьезную реконструкцию эта арена, которая может вместить на своих трибунах чуть более 30 тысяч зрителей, претерпела в 1999 году, накануне Евро-2000, которое проходило в Бельгии и Голландии.