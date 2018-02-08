В случае увольнения Конте из "Челси" итальянец получит 30 млн евро отступных, - СМИ

Несмотря на такую «возможность», Конте просит руководство клуба его поддержать

В случае увольнения Конте из "Челси" итальянец получит 30 млн евро отступных, - СМИ
Ciao Antonio?
Фото: 112.ua

По сообщению издания Sport.es, если руководство лондонского «Челси» все же решит уволить Антонио Конте досрочно, то «пенсионерам» придется выплатить специалисту приблизительно 30 млн евро компенсации.

Напомним, разногласия с директором клуба Мариной Грановской возникли у итальянского специалиста еще в начале сезона, когда чемпионами Англии была фактически провалена летняя трансферная компания.

После неубедительных результатов команды в последних матчах, когда подопечные Конте из последних пяти матчей Английской Премьер-Лиги выиграли лишь один, слухи о возможной отставке итальянца усилились.

Стоит добавить, что после проигрыша «Челси» в последнем туре АПЛ «Уотфорду» 1:4, «пенсионеры» повторили свой клубный антирекорд, впервые с 1995 года проиграв две подряд игры АПЛ с разницей в три гола.


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