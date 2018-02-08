В случае увольнения Конте из "Челси" итальянец получит 30 млн евро отступных, - СМИ
Несмотря на такую «возможность», Конте просит руководство клуба его поддержать
По сообщению издания Sport.es, если руководство лондонского «Челси» все же решит уволить Антонио Конте досрочно, то «пенсионерам» придется выплатить специалисту приблизительно 30 млн евро компенсации.
Напомним, разногласия с директором клуба Мариной Грановской возникли у итальянского специалиста еще в начале сезона, когда чемпионами Англии была фактически провалена летняя трансферная компания.
После неубедительных результатов команды в последних матчах, когда подопечные Конте из последних пяти матчей Английской Премьер-Лиги выиграли лишь один, слухи о возможной отставке итальянца усилились.
Стоит добавить, что после проигрыша «Челси» в последнем туре АПЛ «Уотфорду» 1:4, «пенсионеры» повторили свой клубный антирекорд, впервые с 1995 года проиграв две подряд игры АПЛ с разницей в три гола.
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