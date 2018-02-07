Президент Васко да Гама: Мы все еще ждем деньги за Коутиньо

Бразильский клуб "Васко де Гама" утверждает, что им должны около 4 миллионов фунтов за переход их бывшего игрока Филиппе Кутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону".

Плеймейкер присоединился к испанскому клубу в прошлом месяце по трансферу, который оценивается около 160 миллионов евро. В свою очередь "Васко" заявляет, что им должны выплатить примерно 2,5% этой суммы согласно правилам FIFA, как клубу, воспитавшему игрока.

"Мы еще не получили наши деньги, - сказал вице-президент бразильского клуба Орландо Маркес в интервью Diario Sport. - Мы пока не беспокоимся, но это неправильно. Он уже играет за "Барселону", а мы все еще ничего не увидели. Однако мы спокойны".

Как сообщает издание, 3 миллиона евро должны были оплачены клубу в течение 30 дней после регистрации игрока в "Барселоне", в то время как дополнительные 750 000 евро должны были быть выплачены позже.


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