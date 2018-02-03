Зидан исключил из заявки Хакими, Льоренте и Майораля

Аршаф Хакими, Маркос Льоренте и Борха Майораль исключены из заявки "Реала" на матч 22-го тура Ла Лиги с "Леванте", который состоится в субботу, 3 февраля.

Хакими пропустит уже второй матч, причем, по решению тренера, как и Льоренте, которому не нашлось места в составе.

В то же время вернувшийся в состав Иско вытеснил из него Майораля. Как сообщает испанская пресса, Гарет Бейл, Карим Бензема и Криштиану Роналду готовы сыграть на "Сьюдад де Валенсия".

В прошлом месяце "Леванте" подписал шесть игроков: Армандо Садику, Коке, Ивана Вильяра, Рубена Рочину, Фахада Аль-Муваллада и Джампаоло Паццини.

Трое из них - Садику, Рочина и Паццини присоединились к команде в последний день и пока не ясно, смогут ли они сыграть в сегодняшнем матче.