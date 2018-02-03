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НБА: Топ-10 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию моменты с участием Майлса Тернера (Индиана Пэйсерс), Джейсона Тэйтума (Бостон Селтикс), Рэймонда Фелтона (Оклахома-Сити Тандер), Брука Лопеса (Лос-Анджелес Лейкерс), Уилли Коли-Стайна (Сакраменто Кингз), Джастиса Уинслоу (Майами Хит), Янниса Адетокунбо (Милуоки Бакс), Джейлена Брауна (Бостон Селтикс) и Рассела Уэстбрука (Оклахома-Сити Тандер). Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации были состоялись девять матчей регулярного чемпионата. "Бостон" - "Атланта" - 119:110 (26:32, 27:23, 41:20, 25:35)

"Шарлотт" - "Индиана" - 133:126 (49:37, 22:20, 25:34, 37:35)

"Бруклин" - "Лейкерс" - 99:102 (26:24, 31:35, 28:26, 14:17)

"Торонто" - "Портленд" - 130:105 (37:18, 37:34, 27:28, 29:25)

"Филадельфия" - "Майами" - 103:97 (24:23, 27:18, 35:19, 17:37)

"Милуоки" - "Нью-Йорк" - 92:90 (28:29, 27:26, 19:19, 18:16)

"Оклахома" - "Нью-Орлеан" - 100:114 (32:22, 26:32, 25:36, 17:24)

"Финикс" - "Юта" - 97:129 (23:28, 17:34, 33:32, 24:35)

"Сакраменто" - "Голден Стэйт" - 104:119 (27:29, 25:29, 23:26, 29:35).

Terrikon

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