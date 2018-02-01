Южная Корея сняла запрет на флаг КНДР во время Олимпийских игр

Национальный флаг КНДР был поднят сегодня в Южной Корее перед Олимпийскими играми в Пхенчхане по специальному разрешению южнокорейского правосудия, чтобы это не было правонарушением, сообщает агентство AFP.

Формально две Кореи все еще в состоянии войны, поскольку вооруженный конфликт закончился в 1953 году перемирием, а не подписанием мирного договора.

Южнокорейское законодательство по национальной безопасности запрещает восхвалять Север вплоть до уголовного наказания - до семи лет лишения свободы. Кроме того, запрещается выставлять в общественном месте красно-бело-голубой флаг КНДР.

Однако, протокол МОК настаивает на том, чтобы были отображены символы всех стран, поэтому южнокорейская прокуратура сделала исключение для олимпийских объектов, сообщили организаторы.

Сегодня Олимпийская деревня официально открыта и разрешение вступает в силу. Северокорейский флаг был поднят над олимпийскими объектами и на одной из площадей в Олимпийской деревне - в тот же день, как там были подняты флаги других стран.

С понедельника начались торжественные церемонии поселения спортсменов в Олимпийской деревне. Снова поднимаются флаги стран-участниц и звучат национальные гимны. В церемонии принимает участие военный почетный караул Республики Корея. Для церемонии КНДР в четверг пригласили гражданских добровольцев, сообщил AFP пресс-секретарь оргкомитета Ли Джи Хан. Он не объяснял почему, но, по мнению сеульского агентства Йонхап, солдаты Южной Кореи не хотели приветствовать национальные символы противника.

В Олимпийских играх планируется участие 22 спортсменов из Северной Кореи, в том числе 12 спортсменок в объединенной женской хоккейной команде. Оставшиеся десять, как ожидается, станут известны сегодня.


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