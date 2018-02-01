Максим Коваль: не имею ничего против Хацкевича

Вратарь "Депортиво" Максим Коваль поделился впечатлениями об аренде в испанский клуб и не только.

- Вы смотрели "Депортиво" – "Леванте" (2:2) со скамейки. Что думаете о игре?

– Матч был сумасшедшим. Ла Лига – это нечто невероятное. Люди, камеры... Как сон. В Украине чемпионат не такой, хотя я надеюсь, что когда война закончится, люди начнут возвращаться на стадионы.

- Считаете ли вы, что у команды есть потенциал, чтобы избежать вылета?

– Когда я приехал, я не понимал, как "Депортиво" может быть на такой низкой позиции в Ла Лиге (сейчас "Депортиво" на 18-м месте в примере – прим. Tribuna.com). Тут очень хорошие игроки, клуб, все. "Депортиво" должно быть среди первой десятки, может быть, в первой шестерке.

- Языковой барьер мешает?

– Я изучаю испанский. Когда интервью закончится, я смогу сказать "Hasta luego" ("увидимся позже" на испансокм – прим.), чтобы попрощаться.

- Почему перестали быть основным в "Динамо" с октября?

– Я не имею ничего против Хацкевича. Он хороший тренер, и даже дал мне капитанство. Я рад, что работал с ним, но иногда... Ну, я не знаю, что сказать. Спросите лучше его.