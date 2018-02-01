Максим Коваль: не имею ничего против Хацкевича
Вратарь "Депортиво" Максим Коваль поделился впечатлениями об аренде в испанский клуб и не только.
- Вы смотрели "Депортиво" – "Леванте" (2:2) со скамейки. Что думаете о игре?
– Матч был сумасшедшим. Ла Лига – это нечто невероятное. Люди, камеры... Как сон. В Украине чемпионат не такой, хотя я надеюсь, что когда война закончится, люди начнут возвращаться на стадионы.
- Считаете ли вы, что у команды есть потенциал, чтобы избежать вылета?
– Когда я приехал, я не понимал, как "Депортиво" может быть на такой низкой позиции в Ла Лиге (сейчас "Депортиво" на 18-м месте в примере – прим. Tribuna.com). Тут очень хорошие игроки, клуб, все. "Депортиво" должно быть среди первой десятки, может быть, в первой шестерке.
- Языковой барьер мешает?
– Я изучаю испанский. Когда интервью закончится, я смогу сказать "Hasta luego" ("увидимся позже" на испансокм – прим.), чтобы попрощаться.
- Почему перестали быть основным в "Динамо" с октября?
– Я не имею ничего против Хацкевича. Он хороший тренер, и даже дал мне капитанство. Я рад, что работал с ним, но иногда... Ну, я не знаю, что сказать. Спросите лучше его.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
01.02.2018 18:52
01.02.2018 18:55