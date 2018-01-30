Варвинец стала лучшей спортсменкой Украины в январе

Ирина успешно выступила на континентальном первенстве

Варвинец стала лучшей спортсменкой Украины в январе
ирина варвинец
Фото: ua-football.com

Национальный олимпийский комитет признал биатлонистку Ирину Варвинец лучшей спортсменкой Украины в январе.

В этом месяце Варвинец трижды поднималась на пьедестал чемпионата Европы в Риднау, выиграв спринт и смешанную эстафету, а также стала второй в гонке преследования.

Для 25-летней спортсменки из Чернигова эта награда стала второй в карьере.

Напомним, ранее НОК признал Варвинец лучшей спортсменкой Украины февраля 2015 года. Тогда Ирина также успешно выступила на континентальном первенстве.

Добавим, что лучшими тренерами января стали личный тренер Варвинец Николай Зоц и наставник женской сборной Украины по биатлону словенец Урош Велепец.


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